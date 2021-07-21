【新冠肺炎】南京新增17人檢測陽性 機場爆疫情 6成航班取消

江蘇南京傳出新冠肺炎疫情，最新共17人檢測陽性，其中9人確診，5人無症狀感染，3人待進一步診斷。當地機場爆疫，多名清潔工感染，機場多個航班取消。

昨日在祿口國際機場工作人員定期核酸檢測中，檢測到9個新冠肺炎陽性樣本，截至今早8時，新增7人確診、2人無症狀感染，均在機場從事清潔工作。

直至今日下午1時，南京通報機場最新疫情。副市長胡萬進表示，經復合與專家組診斷，總共發現17名陽性患者；已排查出157名密切接觸者，其密切接觸者56人。

所有轄區全員檢測 4地升至中風險

祿口機場所在地的南京市江寧區，今天全員核酸檢測，轄區所有居民非必要不外出。而江寧區祿口街道謝村社區、白雲路社區、石埝村，溧水區石湫街道九塘行政村毛家圩自然村，由低風險地區調整為中風險地區。祿口街道為封控區域。另外，南京全部校外培訓機構，停止線下授課。

至於祿口機場，昨日已有105班航班取消、151航班延誤。而截至今早8時多，該機場已取消480班進出港航班，取消佔比6成左右。

另外，東方航空、南方航空、吉祥航空、首都航空、西部航空、春秋航空等航空公司，發布涉及南京航班退改簽方案。符合適用範圍要求的旅客，可以辦理免費改簽或退票，有需求的旅客可以聯繫相關訂票渠道退票。

責任編輯：林佩怡

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