▲ 鄭州地鐵水浸乘客死裡逃生 憶述多人缺氧 男士都讓女士先走

河南暴雨成災，鄭州市多個氣象觀測站更錄得破紀錄的單日降雨量。市內地鐵5號線周二（20日）積水倒灌嚴重水浸，大批乘客被困車廂。當局緊急救援，事件最終共疏散500多人，其中12人經搶救無效死亡，5人受傷。

有乘客事後憶述如何從車廂「死裡逃生」，提到當時多人呼吸困難，自己也缺氧，還有人暈倒，而救援時刻仍看到人性善良的一面，都把暈倒的人先救出去、男生都讓女生先走，感謝乘客與消防員的暖心救援。

車廂空氣漸少 乘客致電家人交代身後事

微博博主「奇跡奇緣」獲救後以「寫在死裡逃生後」為題撰文自述，表示被困地鐵車廂後，水慢慢從門縫往裡滲，水位逐漸升高。最後即使乘客站在座位上，水都能浸到胸口位置。車廂空氣越來越少，不少人出現呼吸困難的情況，更有乘客致電家人交代身後事。

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親歷者表示自己也曾一度缺氧意識模糊。等到救援隊來的時候，到處可以聽見互相安慰的聲音。在獲救機會面前，每個人都在喊著讓暈倒的人先走，讓女生先行。有兩個男生架著一個暈倒的人，每個人都上去扶一把，將暈倒的人先救出去；也有男生站在兩邊讓女生先走。即使是情侶都放開彼此的手，讓女生先走，男生在後面一個拉著一個，和消防人員配合，接應女生出去。

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女主持：「救完所有人，他們才出來」

河南交通廣播女主持小佩，也被困在地鐵其中。獲救後，她向第一節車廂的男士致敬。

小佩稱，當時第一節車廂已經被水沖得移位，消防員用救援繩，將乘客一個個安全移到救援步道上。身處第一節車廂的男士說：「先讓老人、孩子、婦女先走。」他們在救援完所有車廂裡的人才出來，還給予被困乘客安慰。

責任編輯：易燕丹

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