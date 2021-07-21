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【東京奧運】外國運動員確診退賽 中國隊如何防疫？

社會熱點 16:18 2021/07/21

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【東京奧運】外國運動員確診退賽 中國隊如何防疫？

東京奧運周五（23日）開幕，惟日本防疫形勢未見改善，東京奧運村內本周更有多國運動員確診新冠肺炎，有智利運動員甚至因此要退賽。中國隊近日陸續抵達東京入住奧運村，他們抵達東京時都戴上了N95口罩和眼罩。中國運動員在整個東京奧運過程期間，又是如何保護自己的？

世界反興奮劑機構副主席、北京冬奧組委運動目委員會主席楊揚，出發前往東京前，向新華社介紹了中國奧運代表團防疫包，每人都獲發不少防疫物資，包括防護服、護目鏡、外科口罩、N95口罩、膠手套等等，而濕紙巾也有兩種。

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中國射擊隊教練、奧運冠軍杜麗已在東京。她表示，東京賽場每個靶位之間都有放置透明隔板，而每個靶位之間都有隔斷，避免運動員交叉感染，這是以往奧運比賽場地都沒有出現的。

杜麗稱，中國運動員每天從起床到訓練場，都會佩戴N95口罩。但她承認，戴N95口罩會令血氧指標下降，對運動員有頗大影響，射擊運動員可能容易注意力不集中、身體疲勞等情況。

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中國跆拳道奧運冠軍吳靜鈺亦已入駐東京奧運村。她說，奧運村裏訓練房還是有不少人，但房裏有一格一格的小間訓練室設計，中國隊隊員會盡量少與他人接觸，特別會選擇時間錯開地去吃飯，並時刻佩戴口罩。

對於在東京奧運上防疫，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，如果事先接觸疫苗、在公共場所戴口罩、保持社交距離、盡量減少接觸，那相信不是很容易會感染新冠病毒。

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責任編輯：連兆鋒

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