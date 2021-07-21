鄭州暴雨前曾多次預警 專家：應急行動沒有成熟做法

河南鄭州連日暴雨成災，其中地鐵嚴重水浸造成12人死亡，備受關注。值得注意的是，當地氣象部門曾多次發布最高級別的暴雨紅色預警，外界關注災情背後，是否應急預案不充足，導致傷亡。

有專家表示，內地目前還沒有形成一套針對氣象預警的應急機制，預警之後應該如何做，沒有成熟的做法。

鄭州氣象局資料顯示，當地周六（17日）晚上8時至昨（20日）晚8時，3天降雨量達617.1毫米，相當於以往一年的量。鄭州為常年平均全年降雨量為640.8毫米。更有指這次暴雨是逾千年一遇。

連發最高級別紅色預警 網民質疑沒停工停課

在暴雨侵襲下，鄭州地鐵五號線昨嚴重積水，500多名乘被圍困，其中12人死亡，5人受傷。而當天鄭州氣象局，共發布暴雨紅色預警（一級/特別嚴重）6次，分別為1時08分、6時02分、9時08分、11時50分、下午4時01分、9時32分。

直至當天下午3時半，鄭州地鐵關閉首個出入口，而波及五號線的關閉站點，則是在第五個紅色預警發布40分鐘後。

此外，在氣象部門連續發布暴雨紅色預警後，但據報鄭州市政府並未發布停工、停課要求。

《中國新聞周刊》引述國家減災委專家委員會委員、中國水利水電科學研究院防洪減災研究所原所長程曉陶表示， 從目前匯總的情況來看，這次降雨「實在太大了」、「千年一遇」，考驗這個 省會城市在防洪、應急、救災、多部門協調等方面的綜合管理能力。

程曉陶認為， 氣象部門連續發布最高級別的預警——紅色預警，但問題在於，中國目前還沒有形成一套針對氣象預警的應急機制。 預警之後，怎樣的情況要停工停產？ 應該怎麼協調各部門？怎樣調度各種救災資源？對應要採取的真正應急行動是什麼？程說，其前幾天在北京參加了一個防汛應急會議，說到預警之後應該如何做，大家也是各有討論，沒有成熟的做法 。

建設「海綿城市」近5年 難抵千年一遇暴雨

事實上，作為河南省「海綿城市」的試點城市，鄭州已經建設近五年。今年5月鄭州日報的一則報導稱，自海綿城市建設實施以來，鄭州全市共計消除易澇點125處，消除率77%。那麼，鄭州的海綿城市建設又為何沒有防止災難發生？

據第一財經報道，中國城市規劃設計研究院生態市政院副院長呂紅亮表示：「這次降雨千年一遇，一天降了去年全年1/3的雨量，這時候如果只談工程方法、設施建設標準，是脫離實際的，脫離了時間尺度和風險概率的，重要的是救災。對於千年一遇的災害來說，我們不大可能通過日常防範來抵禦，儘量做到做好防災減災工作。」

他表示，從地理學的角度分析，鄭州處於內澇多發地帶。在中國境內，副熱帶高壓一般上至黃河流域附近。今年副熱帶高壓帶來的暖濕氣流非常強盛，形成了強降雨，而鄭州位於黃河中下游向黃淮平原過渡的交接地帶，地勢相對較低，黃河在鄭州已經成了懸河，增加了排水困難和抵禦雨洪風險的難度。

在他看來，「鄭州內澇是其海綿城市設計失效」的觀點有失偏頗。「事實上，鄭州城區的內澇防治設計重現期是和其城市規模相匹配的，如果按照此次極端情況來設計，會造成嚴重的資源浪費。」

除了規劃方面要防控在前、減災在後，專家表示，還應提高應急回應能力和災後恢復能力。例如，通過擴大氣象臨報的覆蓋面，在可能的重大災害來臨前，提前預警，做更寬鬆的更保守的預案，如當天臨時居家辦公，停止重大公共活動、會議，做好強排設備、搶險隊伍提前到崗等。

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責任編輯：李冰琪

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