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趙立堅論全球頭號黑客：如美自稱第二 沒人敢稱第一

國情動向 18:14 2021/07/21

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中美就網絡攻擊問題持續交鋒。美國聯邦調查局（FBI）及國土安全部周二（20日）在聯合警告中稱，在2011至2013年間，20多間美國石油和天然氣管道營運商遭黑客攻擊，認為黑客由中國政府支持。

在北京，外交部發言人趙立堅周三（21日）回應稱，美方所謂報告完全是顛倒黑白、賊喊捉賊，強調中方堅決反對並打擊任何形式的網絡攻擊。他又指，要論全球頭號黑客，如果美國自稱第二，沒人敢稱第一。

京斥美糾集盟友無中生有 促停止在網安問題上向中國潑髒水

中方密集反駁美歐北約指控 稱「中國是網攻主要受害國之一」

趙立堅表示，美國是對中國網絡攻擊的最大來源國。他引述數據顯示，去年中國相關機構捕獲超過4200萬個惡意程序樣本，在境外來源的惡意程序樣本中，53%來自美國。而美國竊聽監聽行為連盟友也不放過。

他最後指出，是非曲直，自有公論；在網絡安全問題上，美國早已信用破產，說什麼也不足為信。

美：早年中國黑客攻擊美管道營運商

據《華爾街日報》稱，FBI與國土安全部的聯合警告顯示，2011年至2013年間，近24間美國石油和天然氣管道營運商受到黑客攻擊。在已知的目標中，13個被成功入侵，另外8個遭受未知深度的入侵，由於受害者缺乏完整的電腦日誌數據，官員無法全面評估。另外3個目標被描述為差點被中國行動命中，而中國的行動嚴重依賴魚叉式釣魚攻擊。

警報宣稱，這次網絡攻擊似乎是全局戰略中的一步，中方希望獲得進入美國工業控制系統的「戰略通道」，以便未來開展行動，而非為了竊取知識產權。

此外，美國拜登政府並對美國管道營運商，發布新的網絡安全要求，旨在幫助防範勒索軟體和其他形式的破壞性駭客攻擊。

美英等國指責中國發動黑客攻擊 美起訴4中國人

責任編輯：林佩怡

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