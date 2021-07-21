【中美角力】美國副國務卿周日訪華 將與王毅會晤

美國國務院周三（21日）表示，副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）將於7月25日至26日訪問中國，並將在天津會晤中國國務委員兼外交部長王毅和其他官員。

舍曼本次訪華是她結束對日本、南韓和蒙古的訪問之後，此行也是她在不到兩個月時間內二度訪問亞洲。

美國國務院在一份聲明中稱，與中國會談將是美國正在努力進行的坦誠交流的一部分，旨在推進美國的利益和價值觀，並負責任地管理兩國關係。謝爾曼將討論美國對中方行為嚴重關切的領域，以及美方利益一致的領域。

為拜登習近平G20會面鋪路？

路透社報道指，此次會晤可能有助於為兩國進一步的交流，以及為總統拜登和國家主席習近平可能舉行的會晤鋪平道路，可能是10月底在二十國集團(G20)峰會的間隙會面。

此前有傳謝爾曼本月訪華，惟據報北京拒絕她與副外長樂玉成會面後，美國終止其往天津的計劃。美國國務院高級官員上周表示，謝爾曼仍有訪問中國的餘地，正與中國商討安排。

據美國國務院早前聲明，謝爾曼周三與日本外務事務次官森健良和南韓外交部第一次官崔鐘建會談，三人承諾深化三方合作，以應對氣候、疫情、經濟復甦等全球性挑戰。

三方重申反對一切破壞基於規則的國際秩序的活動，確認需要保持一個包容、自由和開放的印太地區，反對任何單方面改變東海現狀的企圖，並尊重國際法，包括在南海及其他地區的航行和飛越自由，同時又強調維護台海和平穩定的重要性。此外，三方討論了致力於實現朝鮮半島完全無核化的共同承諾，以及應對北韓核計劃和彈道導彈計劃所帶來威脅的意圖。

責任編輯：蒯宇澄

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