颱風煙花不排除浙江近海北上可能 上海嚴陣以待

河南暴雨牽動人心的同時，華東沿海面臨颱風威脅。颱風煙花將於周末在浙江北部到福建北部一帶沿海登陸，目前尚不能完全排除在浙江近海海面北上的可能。上海市在下立交、省際客運、的士等方面已備好應對措施。

據中央氣象台消息，今年第6號台風煙花（強台風級）的中心今晨6時位於距離浙江省溫嶺市東南方向約710公里，中心附近最大風力有14級（42米/秒），中心最低氣壓為955百帕。

預計煙花將以每小時5-10公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強，最強可達超強颱風級（16級，52-55米/秒），周五中午前後移入東海東南部海面，然後轉向西北方向移動，逐漸向浙江北部到福建北部一帶沿海靠近，並將於周六夜間到周日白天在上述地區沿海登陸（颱風級或強颱風級，12-14級，35-42米/秒）；目前尚不能完全排除在浙江近海海面北上的可能。

颱風逼近 上海嚴陣以待

受颱風煙花外圍影響，預計周五起，上海市風力增大，陸地最大陣風東到東北風5～6級，沿江沿海地區7～8級，洋山港區和上海市沿海海面8～9級，並繼續增強至東到東北風7～8級，沿江沿海地區8～10級，洋山港區和上海市沿海海面11～13級。周日至下周一雨勢明顯，雨量可達大到暴雨，局部地區可能有大暴雨。

為應對颱風煙花，上海在下立交、省際客運、的士等方面採取了相關措施。

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下立交方面，對下立交範圍內的積水警示標線、警示標牌、水位標尺，積水監測設備、阻攔設施等進行檢查、復線和維修保養；有泵站的下立交做到24小時專人值班，其他下立交一旦啟動應急預案，即有專人在現場值守，做到警報不解除人員不撤退；下立交一旦積水超過25cm，應嚴格落實下立交應急三聯動機制，果斷實施封交，防止淹車傷人，並及時排水、及早解封，確保交通通行等措施。

省際客運方面，要求切實落實各項防台措施，儲備好應急物資，做好相關防台應急准備，視情況及時停運可能受影響地區省際客運班線。

的士方面，通過車輛GPS報文等多種形式，台風暴雨等氣象信息及時傳達到每輛車、每個駕駛員，嚴禁超速、超時行駛，嚴格加強對出市域車輛的管理。

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責任編輯：尹航

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