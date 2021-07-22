▲ 河南鄭州1小時灌100多個西湖 1天怎能下了1年雨!?

河南遭遇極端暴雨，省內廣泛地區遭受洪澇災害。河南首府鄭州災情尤其嚴重，市內至少25人喪命。河南雨勢目前雖逐步轉停，但災情仍然有待紓緩。儘管鄭州過去幾年一直建設「海棉城市」，提高防洪能力，但今次暴雨規模大得不可思議，似乎並非人力所能抵抗。因為鄭州在1小時內，就被灌了超過100個西湖的水。

▼ 點擊圖片放大 +2

香港黑色暴雨警告發出時，代表香港廣泛地區已錄得，或預料會有每小時超過70毫米豪雨。

按中央氣象台統計，鄭州7月20日（本周二）24小時降雨量達到624.1毫米。

其中，單計下午4至5時，鄭州1小時之內，降雨量超過201.9毫米。小時和日降雨量均突破了建站以來的歷史極值。

▼ 點擊圖片放大 +2

201.9毫米相當0.2米，按鄭州市7500平方公里面積計算，等於1小時下了「7500平方公里ｘ0.2米 ÷ 1000」，也就是1.5立方公里容量的雨。這相當於1小時內罐了100多個杭州西湖。

相比之下，鄭州一年平均降雨量僅為640.8毫米，意味鄭州1天下了1年的雨。

河南災情慘重 楊冪鹿晗陳偉霆等藝人賑災（組圖）

鄭州地鐵水浸乘客死裡逃生 男士都讓女士先走

今次河南暴雨不但雨量大、時間長，極端暴發的時段亦很集中，專家認為有幾個原因。

首先是颱風。河南暴雨時，颱風「煙花」在台灣島以東、日本以南的西太平洋，距離約1000公里，卻遠程控制了河南暴雨。

「煙花」和副熱帶高壓氣流引導下，大量水氣由偏東風源源不斷從海上送到陸地，在河南集結成雨。

▼ 點擊圖片放大

颱風煙花不排除浙江近海北上可能 上海嚴陣以待

中原千年一遇大暴雨讓人揪心 河南今次為何當災？

接著是地形。偏東氣流在河南遇到太行山和伏牛山時，在山前發生「輻合抬升」。

「輻合」（convergence）意思是水氣和雲層移動速度減慢而堆積，「抬升」則會遇冷凝結成水再從天而降，也就是說，河南地形導致降雨範圍集中，雨勢更強。

▼ 點擊圖片放大

河南多架列車滯留 女孩自述被困30小時慘痛經歷

圍困40小時 列車糧水斷絕終獲補給（有片）

還有是大氣環流。大氣環流是地球的大規模氣流，基本結構總體不變，但其中細微變化會對天氣有巨大影響。

河南暴雨時，大氣環流形勢相對穩定，導致降雨持續時間長，可能要到颱風「煙花」走了，令大氣環流形勢調整，方能截斷水氣來源，令河南停雨。

▼ 點擊圖片放大

河南千年一遇暴雨 習近平：防大災後有大疫

河南暴雨水淹鄭州地鐵12死500獲救 險象環生片段曝光

河南多間醫院成「孤島」 供電徹夜搶修

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒