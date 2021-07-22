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【中美角力】克里：研徵碳關稅 敦促中國關閉燃煤電廠

國情動向 10:38 2021/07/22

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美國氣候特使克里（John Kerry）表示，拜登政府尚未決定，是否對來自中國和其他國家的碳密集型進口產品徵收關稅，同時敦促中國削減溫室氣體排放，並關閉燃煤電廠。若美國拍板徵收碳關稅，中美貿易緊張恐加劇。

克里早前也呼籲中美在氣候問題上合作，中國外交部發言人趙立堅昨稱，應對氣候變化是國際社會的共同責任，中美理應進一步加強溝通協作，但同時，美方不能一方面肆意干涉中國內政、損害中國利益，另一方面又要求中國在雙邊和全球事務中給予理解和支持。美方應該為中美在重要領域開展協調與合作創造有利條件。

克里籲中美減排 趙立堅：美國不能邊損害中國利益邊說合作

恐令貿易緊張加劇

克里透露，拜登政府正評估徵收碳關稅的可能性，但擔憂會加劇貿易緊張局勢。

彭博報道，克里周三（21日）在羅馬參加二十國集團（G20）環境部長會議之前受訪，提到美國政府正在評估徵收碳關稅的可能性，但這也引發可能會令貿易緊張局勢加劇的擔憂。拜登已要求其辦公室對徵收碳關稅分析。

克里表示，希望真正了解一組國家或一個國家所採取行動的影響，這如何影響在氣候方面所做努力的整體動態，以及會如何影響已經非常棘手的貿易問題。對於美國國會民主黨，已經提出對碳密集型進口商品徵收關稅，他強調，華府未做出任何支持它的決定，因對可能產生的影響有些擔憂，需要非常仔細評估。

他又指出，中國在2030年之前達到溫室氣體排放峰值至關重要，提到中國有許多歷史超過40年的燃煤電廠，不賺錢又效率低，強調不是在指指點點，而是陳述事實——中國現在是最大的排放國。

據了解，近月中美舉行了10幾場關於氣候的虛擬會議，克里透露，他正在計劃8月底前訪問中國，進一步努力就雙方合作方式問題達成協議，「如果存在這種可能的話」。 他指出，全球的努力應集中在將升溫控制在1.5攝氏度這個關鍵的臨界點，並朝著2050年淨零排放的目標邁進，而中國的目標與此不同是「可以的」，「只要他們在做可能的事情」。

【中美角力】美國副國務卿周日訪華 將與王毅會晤

責任編輯：林佩怡

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