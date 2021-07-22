中方再談新冠溯源：不接受世衛第二階段溯源計劃

面對美西方對中國新冠溯源問題的指責，中方多次作出回應。國新辦今日的新聞發布會上重申，世衛組織中國部分的聯合研究報告中，認為實驗室引入病毒是「極不可能」，強調武漢P4實驗室投用以來沒發生任何泄漏事件，世衛第二階段溯源計劃不尊重常識、違背科學，中方不可能接受。

曾益新：世衛專家組 見了所有想見的人

國新辦22日上午舉行新聞發布會，介紹新冠病毒溯源有關情況。今年年初，世衛組織國際專家組來華開展病毒溯源工作。國家衛健委副主任曾益新表示，中方全力支持世衛專家組工作，完全滿足世衛專家參訪要求，讓世衛專家去了所有他們想去的單位，包括金銀潭醫院、華南海鮮市場、武漢病毒研究所等9家單位；會見了所有他們想見的人，包括醫務人員、實驗室人員、科研人員、市場管理人員和商戶、居民、康復的患者等等。

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曾益新重申，關於病毒出現途徑的幾種可能性，專家組得出結論：實驗室引入是極不可能（Extremely Unlikely）。有人聲稱武漢病毒所違反實驗室操作規程導致病毒泄漏，這既不尊重常識，也違背科學。

中科院武漢國家生物安全實驗室主任、武漢病毒所研究員袁志明同時表示，武漢P4實驗室作為防護等級最高的實驗室，自2018年投用以來沒有發生任何洩漏事件。

世衛本月15日提出針對中國第二階段的溯源調查，調查包括對武漢海鮮市場的研究，對武漢病毒研究所等研究機構的審計，要求中方可以展示透明度。對此，曾益新回應指，

說實話，當我一開始看到世衛的第二階段溯源計劃的時候，我是十分吃驚的。這個計劃將「中國違反實驗室規程造成病毒泄漏」的假設作為研究重點之一，從這一點上，我就能感覺到這個計劃裡面所透露出的對常識的不尊重和對科學的傲慢態度。

曾益新：新冠病毒無人工改造痕跡

曾益新說，關於武漢病毒所的一些謠言，比如三個職工染病、武漢病毒所開展新冠病毒的功能增益實驗，這些都早已澄清。對於新冠病毒是不是人造病毒的討論，他稱，病毒人工改造肯定會留有痕跡，新冠病毒沒有這個痕跡，所以從根本上否定了人造病毒的可能性。

曾益新說，世衛組織公布的第二階段溯源計劃，在一些方面可以說是既不尊重常識，也違背科學，中方是不可能接受這樣一個溯源計劃的。

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他再次強調，中國政府一貫支持科學地開展病毒溯源，但反對將溯源工作政治化。中方認為第二階段病毒溯源應該在第一階段病毒溯源的基礎上來延伸，應該以WHA73.1號決議作為指引，經過成員國充分討論磋商後開展。對第一階段病毒溯源時已經開展過的，尤其是已經有了明確結論的，就不應該再重複開展。而應該在成員國充分廣泛磋商的基礎上，推動在全球多國多地範圍內開展早期病例搜索、分子流行病學、動物（中間）宿主等方面的溯源工作。

梁萬年：2019年11月 巴西已測出病毒遺傳物質

此外，中方曾多次表示，新冠病毒溯源應全球多點多國多地點研究，尤其是美國也應該接受調查。中國-世界衛生組織新冠病毒溯源聯合研究專家組中方組長梁萬年今天在發布會上指出，已有多項研究結果表明，新冠病毒在全球多地的出現時間要早於我們先前的已知時間。

他舉出幾個例子，包括2019年11月，一位意大利女性的皮膚活檢多處發現新型冠狀病毒原位雜交反應性；2019年11月27日，在巴西一個市採集的廢水樣本中檢測到新冠病毒的遺傳物質；2019年12月13日-2020年1月17日，美國有9個州常規獻血存檔樣本新冠病毒檢測抗體有106份呈現陽性反應。

這些例子也表明，武漢可能不是新冠病毒突破界面的第一現場，新冠病毒的傳播存在人或者動物傳物後，由物傳人，又人傳物的複雜循環模式。下一步無論是早期病例、生物樣本、基因序列、天然宿主、中間宿主還是冷鏈，都離不開全球多國多地共同開展研究。

責任編輯：尹航

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