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河南洪災33死8失蹤 多地暴雨持續 局部降雨量超1000毫米

國情動向 11:21 2021/07/22

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河南近日暴雨成災，據省應急管理廳，此輪暴雨至今造成33人死亡、8人失蹤，超過300萬人受災，經濟損失逾12億元（人民幣，下同）。河南繼續發布暴雨紅色預警，多地今日暴雨持續。

央視引述河南省應急管理廳，上周五（16日）以來，此輪強降雨造成河南全省103個縣市區、877個鄉鎮300.4萬人受災，33人死亡、8人失蹤。全省已緊急避險轉移37.6萬人，緊急轉移安置25.6萬人，農作物受災面積215.2千公頃，直接經濟損失12.2億元。

直接經濟損失12.2億元

河南近日暴雨成災，車輛被洪水沖毀。

河南省氣象台今（22日）早繼續發布暴雨紅色預警。據中央氣象台，過去3小時河南暴雨集中在焦作、新鄉、鶴壁、安陽，局部地區累計3小時降雨量達100-130毫米。

另外，河南鶴壁市科創中心單站，由上周六（17日）早上8時至今早8時，累計降雨量為1072.6毫米，過去24小時降雨量為777.5毫米。而省會鄭州早前3天降雨量為617.1毫米，相當於當地一年的降雨量、317個西湖。

今日雨勢北移，安陽市6個站點降水量超600毫米。網上片段顯示，安陽市區嚴重水浸，部分路段車輛被洪水沖走。該市防汛抗旱指揮部今日發布緊急公告，全市所有公交車輛停運，所有企事業單位除必要的搶險救災人員和值班人員外，全部居家辦公；所有地下商場、停車場人員全部撤離，確保安全。

新鄉市近日降雨量都超過有紀錄以來的歷史水平，最大降水量達907毫米，當地逾47萬人受災。該市防汛抗旱指揮部表示，根據全市Ⅰ級應急響應要求，廣大市民非必要不外出。

河南鄭州1小時灌100多個西湖 1天怎能下了1年雨!?

河南鄭州千年一遇暴雨 習：防「大災後有大疫」（第二版）

責任編輯：林佩怡

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