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鄭州康師傅倉庫水浸 萬計飲品沖出 民眾不顧洪災涉水瘋搶

社會熱點 13:08 2021/07/22

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河南連日暴雨，洪災至今造成33人死亡、8人失蹤，超過300萬人受災。在重災區鄭州，馬寨鎮康師傅倉庫被淹，大批樽裝飲品被沖上街，不少民眾不顧災情，涉水在路面狂撈飲料。

河南洪災33死8失蹤 多地暴雨持續 局部降雨量超1000毫米

火箭軍出征救災 7省消防馳援河南抗極端暴雨（多圖）

鄭州災情嚴重，位於馬寨鎮的康師傅倉庫也嚴重水浸，倉庫中大批樽裝飲品被沖到街上。消息傳開後，引來不少民眾帶同載具涉水瘋搶。網絡影片可見，盡管水深及膝，民眾仍走上街，撿拾泡在洪水中的飲料。除了有人開車到現場「入貨」 ，更有人利用嬰兒車，或者將雨傘倒過來裝載飲料。

有網上消息傳出，有30萬支飲品被沖上街。惟鄭州康師傅工作人員稱，損失幾多仍不知道。

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影片在網絡流傳後引發熱議，不少網民認為，已經出現淹水仍貪小便宜上街撿飲料，實在不可取；但也有人說， 很多地方停水停電，撿拾飲料或是被逼得沒辦法了。不過，要留意的是，被洪水浸泡過的食品，不能食用。即使樽裝飲品包裝完好無損，但經過暴雨沖刷，仍要留神。

網友這樣說：

別貪財不要命
這些人為了撿飲料，真是不顧性命
浸泡過的食物不要食用
是從水裡清理出來，瓶子在水裡有安全隱患
撈撈也是有好處的，省得之後再有人踩到滑到，不過還是安全第一

河南暴雨水淹鄭州地鐵12死500獲救 險象環生片段曝光

河南暴雨致多間醫院成「孤島」 供電經徹夜搶修逐漸恢復

責任編輯：易燕丹

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