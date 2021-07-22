鄭州洪災竟有酒店劏客 漲價近10倍至2888人仔一晚

河南鄭州連日暴雨，多地水浸災情慘重，卻有酒店趁火打劫。有網民透露，當地一間酒店將平日約300元（人民幣，下同）的房價，調漲至2888元一晚，甚或漲至3000多元。涉事酒店管理方今日（22日）致歉，稱加盟店違規操作，強調會向救援人員及受災民眾提供住宿。

鄭州暴雨成災，令不少人有家歸不得。當地市民守望相助，有戲院、便利店供人留宿，有酒店免費接待滯留人士，卻有酒店趁機劏客。

周二（20日），因暴雨滯留在鄭州的網友表示，希岸酒店鄭州高鐵東站店一間房漲價到2888元一晚。而據新京報報道，該店平日價格在300元左右。

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酒店管理方：加盟店不守規定 已嚴處

希岸酒店管理方今日發佈致歉聲明稱，對於當日有客人反映希岸酒店鄭州高鐵東站店出現高價賣房一事，深表歉意。聲明指出，在品牌總部發出不得漲價、能接盡接的規定後，該加盟店不守規定，已對事件中所有相關管理人員嚴厲處罰，並將積極配合相關部門監督檢查。

聲明表示，已開放河南地區所有門店大堂作為民眾休息場所，提供應急接待服務；將鄭州所有門店將免費提供救援人員的住房；同時，鄭州東站高鐵站店將開放所有客房，免費為受災民眾提供住宿。

另外，有鄭州大學的學生反映，洪災發生後，有超市借機劏客，「一桶泡面10元，趁不注意隨便說錢」。不過學生也提到，也有超市老闆讓學生們先拿走東西，將來再給錢，並一律打七折。

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責任編輯：李冰琪

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