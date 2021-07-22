暴雨北移襲河北 保定龍捲風釀兩死（有片）

罕見暴雨連日侵襲河南，近日強降雨中心有所北移，河北今（22日）早繼續發布暴雨紅色預警，邯鄲、邢台、石家莊等局部地區出現大暴雨到特大暴雨。

暴雨襲來之外，保定市清苑區出現風雹，東閭鄉東閭村遭受龍捲風，受災較為嚴重，造成多家廠房受損，造成兩人死亡。有畫面顯示，龍捲風現場一片灰濛濛，有屋頂被掀飛，大量碎片被吹起。

▲ 保定東閭鄉東閭村遭受龍捲風

▲ 當地受災嚴重

▲ 當地正統計多數房屋受損

▲ 有建築被吹毀，車輛被雜物壓住

昨日開始，暴雨開始侵襲河北，邯鄲、邢台、石家莊、保定等多地受災。其中，石家莊市有地道橋積水2.2米深，交通中斷；另有大橋橋底有車輛被淹沒，有幼兒和長者被困獲救。此外，多地水浸，水深及膝，部分地區還有山泥傾瀉。

中央氣象台今早發布暴雨黃色預警，預計河北西南部、河南西北部、廣西南部、廣東雷州半島、海南島西北部、雲南南部、浙江中北部沿海等地的部分地區，有大到暴雨。

河北氣象台繼續發布暴雨紅色預警，省水利廳和氣象局聯合發布山洪災害氣象預警；省自然資源廳和氣象局，亦聯合發布地質災害氣象預警，要求有關地區有關責任單位和監測人員，做好地質災害監測、巡查等防範工作，發現險情，果斷撤離人員。

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責任編輯：林佩怡

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