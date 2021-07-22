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鄭州地鐵為何會困在兩站中間？專家：應急管理有短板

社會熱點 12:31 2021/07/22

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鄭州地鐵為何會困在兩站中間？專家：應急管理有短板

河南極端暴雨，鄭州地鐵水淹造成12人死亡。事發時鄭州地鐵5號線列車困在了兩個車站之間，洪水淹來令列車進退維谷，500多人一度被困。鄭州地鐵受洪澇淹浸，固然有河南暴雨規模非比尋常原因，但專家認為，事件也反映了應急管理的短板，假如遇警及時，列車不一定會被困。

還原鄭州地鐵事發現場

鄭州地鐵5號線，在路線圖上是綠色線，是個大環線，呈長方形。長方形東側是鄭州辦公室集中地，西側多為民居，所以繁忙時間有非常大的單向客流。事發時是周二（20日）傍晚7時左右，不少5號線乘客都在下班，從東向西走。

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肇事列車困在5號線海灘寺、沙口路兩個站之間，這段地鐵從底部穿過鄭州北站火車站。鄭州北站非常大，而且修建得很早，80年代已經啟用，不會特意做得很高。因此地鐵從它下面穿過去，需要挖得很低，令這段路線地勢比周圍低。

此外，世界各地的地鐵設計，普遍都是車站較高，站與站之間的路段較低，這樣可以節省能源。因為列車從車站開出時是坡加速，進站時上坡減速，效益更高。

今次被困乘客獲救時由沙口路站疏散，可能說明列車被困時已經開過隧道最低點，離沙口路站更近。

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鄭州地鐵為何沒有及早停運？

《南方周末》報道，鄭州地鐵公司安全部門主任解釋，對於市民而言，地鐵是惡劣天氣下，回家的唯一希望。他表示，他們努力的目標也是盡量做到不停運，期間一直在組織抽排和圍堰。「我們一直在撐，一直在撐，直到下午六點，實在撐不住了。」

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《三聯生活周刊》引述鄭州地鐵一名工作人員稱，隧道進水，如果沒有超過軌道，正常情況下也能開到車站，但一但沒過軌道，就要考慮停車。因為車輛的控制系統和接收信號的設備，大都在底盤上。

假如在隧道緊急停車，一般也會有應急措施，比如讓乘客沿著隧道一側台階往外疏散，這個台階叫疏散平台，跟車門一樣高。而地鐵站灌水後即使大燈會切斷，但也會有應急燈，非常高，可以應付一般情況。

他又稱，鄭州地鐵公司上周六（17日）已發了防汛通知。當時河南氣象台也發佈預警，稱鄭州降雨要持續14天。

通知下發以後，地鐵站已經開始準備，按照常規拉來了一些沙袋和其他封堵材料，全部是按照「大雨」級別準備的，因為大雨及以下級別，車站不會被淹。而且地鐵站內有排水系統，能力非常強大，直接連接到市政排水管網裏，一般來說流量夠用。

然而，今次暴雨遠遠超出了系統承受能力。鄭州地鐵周二晚宣佈全線停運，至周三淩晨，不少地鐵站停電，導致沿線水泵無法工作，只能靜待洪水自己退去。

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鄭州地鐵設計出錯？還是管理問題？

《開屏新聞》報道，劉文（化名）是一位排水工程領域的專業人士，其所在的北京某建築企業曾參與多個地鐵項目施工。他說：「防洪、排水，是地鐵施工和設計時會考慮的要素。尤其是隧道，防水設計和檢查管得很嚴。」

他認為，湧進隧道的水主要來自地表，地鐵車站出入口失守後，水流就會湧進站台，最後進入隧道，但累積達到一定水位需要時間，就為預警提供了一定可能。「如果水來自隧道內部，監測難度會變大，但概率低，因為地鐵建設標準和管理規範程度在中國建築行業裏幾乎是最高的。」

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接受採訪的相關行業人士也均有類似看法，就目前公開的信息來判斷，地鐵工程質量存在缺陷的概率較小，而應急管理方面的短板，可能是除天災因素以外，導致人員傷亡的次要原因之一。

北京市應急科技發展促進會副會長、原新興際華應急科技有限公司總經理胡松濤指出，地鐵車廂被困在漲水的隧道中間，其狹小的空間與環境，不利於救援人員作業，這是導致疏散進度緩慢的客觀因素。多位行業人士分析，由於被困時間較長，隨著隧道和車廂內水位不斷上升，缺氧、溺水、驚慌等因素都可能造成人員傷亡。

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專家：早10分鐘預警就可能不會進退維谷

鄭州地鐵列車今次困在不利救援的隧道中間。《開屏新聞》引述某省應急中心的首席學術專家劉暢（化名）說：「不管是火災還是水災，原則上是就近車站停靠。」

行業人士均認為，如果預警及時，以上因素並不必然導致列車進退維谷。

劉文指出，地鐵列車與私家車不同，很可能安裝有兩套動力系統，當其中一套遭遇故障時，可以啟用另一套。此外，隧道外的供電系統因為水災故障概率較高，導致列車因停電而失去動力，但如果對水情監測到位，可以在設備出現故障前預知風險，叫停列車。如果水災已有導致列車失去動力的風險，提前10分鐘預警，則可以在設備故障前靠站停車，不必繼續前行。

但報道表明，「提前10分鐘預警」，並非專業的救援時間概念。受訪行業人士均表示，能夠提前多久預警，沒有統一標準，但洪水上漲有一個過程。如果各車站實時監測水情並如實上報，調度中心收到情報後及時匯總分析，提前10分鐘做出判斷，並不是很高的要求。對於司機而言，提前10分鐘收到停運指令，仍有時間前往下一個站台停靠，疏散條件將有所改觀。

接受採訪的行業人士均指出，超出想象的極端天氣，是造成地鐵傷亡悲劇的重要原因，但應急管理的低效也不應忽視，提前10分鐘預警不算太難，而這10分鐘是為挽救生命而採取的兜底性保障措施。劉暢直言：「大雨已經下了三天，地鐵早就不應該運行了，這是更基本的。」

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責任編輯：連兆鋒

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