翼龍無人機出動 為河南受災區提供通訊

河南暴雨災情下，鄭州鞏義市米河鎮一度通訊受阻。為此，中國應急管理部派出翼龍-2H應急救災型無人機，覆蓋網路信號，供受困群眾通信報平安。

據中國國務院國資委新聞中心官方微博@國資小新消息，周三（21日），翼龍-2H應急救災型無人機在河南上空執行五到六小時的偵查和中繼任務，為受災民眾提供對外通訊服務。

截至21日20時，空中基站累計接通用戶2,572個，產生流量1,089.89M，單次最大接入用戶648個。

米河鎮民眾都收到了一條短信：

「米河鎮的鄉親們，因暴雨致通信中斷，應急管理部緊急調派翼龍無人機抵達你鎮上空，可暫時恢復中國移動公網通信。受翼龍無人機滯空時間限制，公網恢復時間只有五小時，請儘快報告情況、聯繫家人。祝平安！」

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翼龍無人機搞定「三斷」

據介紹，翼龍-2H應急救災型無人機系統是航空工業為應急管理部打造的應急通信國家力量，可定向恢復50平方公里的移動公網通信，建立覆蓋15,000平方公里的音視頻通信網路。針對災區「三斷」情況，通過融合空中組網、高點中繼等技術，實現圖像、語音、資料上下貫通橫向互聯。

據新華社消息，7月20日，河南鄭州下轄的縣級市鞏義市米河鎮鎮區因強降雨被淹沒，共計2萬多人受災。21日，洪水已經退去，路面上堆滿了淤泥，居民房屋普遍被淹了半層高。

暴雨之後，鞏義多處地埋通信光纜被沖斷，基站基礎下沉、機櫃及塔體被泥石流掩埋，部分基站外電線杆倒地，全區鐵塔產權基站停電285站。鞏義市米河鎮鎮區及一些村莊斷電、斷網、斷水已超過24小時，與外界失去聯繫，且物資補給困難。

鞏義市已調集了武警及民兵共計180多人，消防救援大隊及公安幹警100人，民間救援團隊逾40人投入米河鎮的救援。另據羊城晚報21日晚消息，目前，武警官兵已挺進7個失聯村莊，還有2支隊伍前往2個失聯村莊尚未返回。

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責任編輯：李冰琪

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