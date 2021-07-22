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驚險兩小時！河南鞏義氣象局長被洪水沖走 親述靠村民救起

社會熱點 14:09 2021/07/22

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河南暴雨連連，多地發生嚴重洪災，有車輛、市民被洪水沖走。其中，鄭州鞏義市氣象局局長趙建彪周二（20日）在趕回辦公室途中，連人帶車遭洪水沖走，約兩小時後被村民發現才獲救。

鞏義市米河鎮暴雨成災，大量道路損毀、車輛被淹。

據澎湃新聞消息，截至周二（20日）晚上十時，鞏義市的實時氣象情況已經超過10個小時未有更新。經多番嘗試才聯絡上鞏義市氣象台負責人王森彪，得悉暴雨導致電力中斷，無法上傳實時天氣動態。而該市氣象局局長趙建彪更於同日早上，遭洪水沖走，直至下午才被群眾救起。

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趕回氣象局途中 連人帶水被沖走

綜合內地傳媒報道，獲救的趙建彪事後憶述，周二當天上午暴雨紅色預警生效中，他就出門參加鞏義市防汛調度會。會議結束後，雨勢變得更大，他仍開車趕回氣象局準備指揮後續預報服務等，惟平時駕車僅15分鐘的路程，這次卻用上數小時。

他沿石河路一路向北，前方地勢越來越低，「突然，水勢變得非常大，車一下就給沖到旁邊的溝裡。溝旁邊是地勢更低的一片樹林，積水比路上的水還要深，水流又很急。我的車當時就飄起來了，跌跌撞撞地，隨著洪水一直往下衝。」

他隨即用力把車的玻璃跺碎，並趁著還有電，及時打開天窗，爬上車頂，向周圍呼救。大約兩個小時後，他的呼救聲終於被村民聽見。

從車內逃離時，趙建彪的眼鏡被洪水沖走，他只記得，有一個模糊的身影接近，然後喊來更多人幫忙。事後他了解到，有2、30名村民，一端把繩子纏在胳膊上，另一端纏在樹上，一點點靠近他，將他拉上岸。

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趙建彪表示，當時已經淋了兩個多小時的雨，渾身濕透而且不停顫抖。後來到村民家中，接到熱水、食物、乾淨衣服，「非常感謝他們，冒著生命危險施以援手。只是手和胳膊受了皮外傷，人沒大礙。」洪水稍退後，趙建彪回家簡單處理傷口後，當晚很快便回到崗位投入工作。

現時，鞏義市電力通信仍存在問題。氣象工作人員需定時到山下傳送數據，靠手機編輯預報服務簡訊。而是次河南暴雨洪澇，至今已造成至少33人死亡、8人失蹤，超過300萬人受災，經濟損失逾12億元人民幣。

河南洪災33死8失蹤 多地暴雨持續 局部降雨量超1000毫米

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責任編輯：易燕丹

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