  • 32°C
香港時間 : 2021722日 (四) 14:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

河南洪災經濟損失逾12億 銀保監鼓勵適當下調貸款利率助災戶

國情動向 13:45 2021/07/22

分享：

河南暴雨洪災至今造成33人死亡、8人失蹤，直接經濟損失12.2億元。中國銀保監會表示，加大受災地區信貸支持力度，並鼓勵通過適當下調貸款利率等，幫助受災農戶、小微企業等渡過難關。

銀保監會網站發布通知，指河南等地突遭特大暴雨侵襲，造成重大人員傷亡和財產損失，防汛形勢十分嚴峻，同意推出防汛救災專屬金融服務，銀行機構要主動對接防汛救災、民生保障各類企業，積極提供信貸支持，優先受理審查、簡化審批流程、提高審批效率，依法合規高質高效辦理信貸審批。

河南洪災33死8失蹤 多地暴雨持續 局部降雨量超1000毫米

河南鄭州千年一遇暴雨 經濟衝擊有幾大？

同時，鼓勵運用金融科技手段精准定位受災主體，支持汛情嚴重地區毀損房屋、道路、水利等維修重建，保障水庫加固、河道改造、堤防建設等基礎設施融資需求，滿足防汛應急物資生產、運輸、收儲等企業新增信貸需要。加大普惠金融領域資源傾斜力度，鼓勵通過適當下調貸款利率、減免服務收費、調整還本付息安排等方式幫助受災農戶、小微企業、個體工商戶渡過難關。

全力做好保險理賠服務，保險機構要按照「特事特辦、急事急辦」原則，集中調配查勘人員、救援設備，建立理賠服務綠色通道、簡化理賠流程、提高理賠效率，做到應賠盡賠、早賠快賠

此外，積極支持災後恢復重建。銀行機構要加大受災地區信貸支持力度，對受汛情影響暫不能營業但有發展前景的企業，不得盲目抽貸、斷貸、壓貸，鼓勵通過提高信用貸款比重、減免服務收費等多種方式降低融資成本。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

金融服務 水災 經濟 中國銀行保險監督管理委員會 暴雨 金融 Fintech 銀行 中國

下一篇文章

暴雨北移襲河北 保定龍捲風釀兩死（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

趙立堅論全球頭號黑客：如美自稱第二 沒人敢稱第一
趙立堅論全球頭號黑客：如美自稱第二 沒人敢稱第一
【新冠肺炎】南京新增17人檢測陽性 機場爆疫情 全市將檢測（第二版）
【新冠肺炎】南京新增17人檢測陽性 機場爆疫情 全市將檢測（第二版）
克里籲中美減排 趙立堅：美國不能邊損害中國利益邊說合作
克里籲中美減排 趙立堅：美國不能邊損害中國利益邊說合作
「中國版福特航母」建速超想像？003已安裝艦島（多圖，有片）
「中國版福特航母」建速超想像？003已安裝艦島（多圖，有片）
中國天問一號預告：9月會在火星失聯1個月！
中國天問一號預告：9月會在火星失聯1個月！
全球首套 中國時速600公里高速磁浮交通系統 青島亮相（有片）
全球首套 中國時速600公里高速磁浮交通系統 青島亮相（有片）