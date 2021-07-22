河南洪災經濟損失逾12億 銀保監鼓勵適當下調貸款利率助災戶

河南暴雨洪災至今造成33人死亡、8人失蹤，直接經濟損失12.2億元。中國銀保監會表示，加大受災地區信貸支持力度，並鼓勵通過適當下調貸款利率等，幫助受災農戶、小微企業等渡過難關。

銀保監會網站發布通知，指河南等地突遭特大暴雨侵襲，造成重大人員傷亡和財產損失，防汛形勢十分嚴峻，同意推出防汛救災專屬金融服務，銀行機構要主動對接防汛救災、民生保障各類企業，積極提供信貸支持，優先受理審查、簡化審批流程、提高審批效率，依法合規高質高效辦理信貸審批。

河南洪災33死8失蹤 多地暴雨持續 局部降雨量超1000毫米

河南鄭州千年一遇暴雨 經濟衝擊有幾大？

同時，鼓勵運用金融科技手段精准定位受災主體，支持汛情嚴重地區毀損房屋、道路、水利等維修重建，保障水庫加固、河道改造、堤防建設等基礎設施融資需求，滿足防汛應急物資生產、運輸、收儲等企業新增信貸需要。加大普惠金融領域資源傾斜力度，鼓勵通過適當下調貸款利率、減免服務收費、調整還本付息安排等方式幫助受災農戶、小微企業、個體工商戶渡過難關。

全力做好保險理賠服務，保險機構要按照「特事特辦、急事急辦」原則，集中調配查勘人員、救援設備，建立理賠服務綠色通道、簡化理賠流程、提高理賠效率，做到應賠盡賠、早賠快賠

此外，積極支持災後恢復重建。銀行機構要加大受災地區信貸支持力度，對受汛情影響暫不能營業但有發展前景的企業，不得盲目抽貸、斷貸、壓貸，鼓勵通過提高信用貸款比重、減免服務收費等多種方式降低融資成本。

責任編輯：林佩怡

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