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美這樣表態挺澳洲 卻被揭從中澳貿易緊張「受惠」（第二版）

國情動向 16:27 2021/07/22

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美國貿易代表戴琦，周三（21日）對澳洲貿易部長丹·特漢（Dan Tehan）表示，正密切關注澳洲和中國之間的貿易緊張局勢，並將在解決中國國家主導的非市場化做法方面，支持澳洲。中國外交部發言人趙立堅批評，美方言論完全是顛倒黑白，是非不分。

＊16：27 新增中方回應

美國貿易代表辦公室（USTR）在兩人會面後發表聲明，指雙方同意繼續努力制定數字貿易政策，以滿足工人的需求，並承認擁有開放、自由、民主制度的國家之間合作的重要性。

中澳關係緊張之際，中國限制不少澳洲產品進口。

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戴琪表示，美國與澳洲站在一起，一同應對這一共同挑戰，並支持基於規則的國際貿易，以促進公平、以市場為導向的貿易做法。

她還對丹·特漢表示，美國致力於與包括澳洲在內的盟友合作，以應對中國傷害美國和澳洲工人、企業和公民的政策。雙方並將繼續就「經濟脅迫」，展開高層討論。

趙立堅周四（22日）指，中澳關係困局，是澳方粗暴干涉中國內政、損害中國利益，對中國採取貿易歧視性做法而挑起，責任不在中方。中國一不動輒霸凌制裁，二不長臂管轄，三不無理打壓各國企業。

他又稱，不公平和脅迫的帽子扣不到中國頭上，美方應當反躬自省，糾正錯誤，而不是發表罔顧事實、不負責任的言論。他批評，美方對於多邊貿易體制下的機制和規則，合則用不合則棄，揮舞制裁大棒，對中國隨意挑起貿易戰，濫用國家安全名義，肆意打壓中國高科技企業，大搞脫鉤斷供，人為割裂、破壞市場多年形成的產業鏈供應鏈，嚴重違背市場經濟規律和世貿組織規則，卻將自己扮成受害者。

中國澳煤進口禁令 美企得益

不過，中澳貿易關張，美國部分行業卻「受惠」。彭博報道，中國對澳洲煤炭進口禁令，是美國煤炭生產商的福音。

上月底一艘載有13.64萬噸貨物的散裝貨船，從美國弗吉尼亞州啟航前往中國。據礦商Coronado Global Resources Inc.稱，這是由美國東海岸發出的最大一船同類貨物。

報道指出，受價格上漲和中國的澳煤進口禁令，讓這家公司受益匪淺。事實上，中國的澳煤進口禁令，推動美國對華煤炭出口，在3月份創出2013年以來的最高水平。

在美國和澳洲都有煤礦的Coronado的執行長Gerry spindler周四（22日）表示，隨著中國延續澳煤進口限制，該公司因地域多元化得以從中受益，美國業務不斷在把創紀錄數量的冶金用煤運往中國。

澳洲部長請求撤煤炭禁令  中國叫澳方先做好這件事

【中澳關係】不止牛肉 中國進口禁令擴及澳洲羊肉

責任編輯：林佩怡

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