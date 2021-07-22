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【大灣區】深圳谷消費40條 提建設大灣區國際免稅城

經濟脈搏 17:21 2021/07/22

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深圳市政府近日發表《關於促進消費擴容消費新需求的行動方案（2021-2023年）》（方案），實施「十大消費行動」共40條措施，提出打造世界級地標性商圈、建立大灣區國際免稅城、打造醫美之都等目標。

方案提到，在實施國際化特色消費平台創建行動上，將鼓勵老字號產品進入免稅店，打造全新服務區、輻射全球的國際高端商品和國內精品展銷平台，並支持擴大皇崗口岸等出入境口岸免稅店規模，及在前海建設全球免稅品集散中心，推動「即買即退」政策落地實施。

文件又指出，深圳將培育引進一批面向全球配置資源和運作的流通總部企業，形成若干千億級交易平台；加強空港物流樞紐設施建設，加快推進寶安空港綜合保稅區、全球跨境快郵集散中心等項目；推動符合條件的海關特殊監管區域開展跨境電商業務，實現足不出戶「買全球、賣全球」。

打造「醫美之都」

醫療服務方面，《方案》提出擴大高水準醫療健康服務供給。規劃建設國際醫療城，支持國際知名醫療集團在深舉辦高端醫療機構，進一步優化港澳獨資、合資醫療機構設立審批流程，探索允許特定醫療機構進口臨床急需、在境外獲批的藥品和醫療器械，試點開展國際醫院評審認證。規範有序推進互聯網醫院建設，推動建立電子處方中心，試點開展互聯網處方藥銷售。

《方案》又提出，支持醫療美容機構集團化發展，引導醫療美容醫院、門診部、診所等機構精細化管理和規範化發展，形成一批特色品牌，打造全國領先、全球知名的「醫美之都」。

打造國際黃金珠寶消費中心

此外，《方案》提出，打造國際黃金珠寶消費中心。建設中國（深圳）珠寶玉石交易中心，完善集保稅商品會展、保稅商品鑒定、保稅研發設計、保稅加工製造、保稅金融服務等於一體的國際性珠寶玉石業務鏈條，設立全國珠寶電商交易平台，培育一批具有國際影響力的黃金珠寶品牌企業。打造民間黃金回購和儲備中心，探索建立「非標準金」的統一定價模式，定期發佈黃金回收利用指導價格，推動黃金回購業務規範化、規模化，促進民間存量黃金再流通交易市場發展。

【大灣區】深圳將建設國際消費中心城市 擬對標倫敦東京

責任編輯：李冰琪

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