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東京奧運村紙板床不穩？中國舉重女將說別擔心 原因是

社會熱點 15:38 2021/07/22

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東京奧運村紙板床不穩？中國舉重女將李雯雯：不用擔心 因為......

東京奧運除了因為疫情備受關注，東京奧運選手村設施近日亦引起多國選手議論。其中，東京奧運村的紙板單人床被形容為「反親密接觸」設計。東京奧運中國代表團舉重女將李雯雯，體重147.95公斤，令網民擔心她入住奧運村後的情況，李雯雯於是拍了片段回應。

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李雯雯發佈她在東京奧運選手村房間所拍的片段，她說：

「昨天好多人都問我，這個床是紙的，我睡可以嗎？我今天來回答你們，不用擔心，因為我睡在地上！所以沒有問題呀！」

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    +2

從片段可見，這間東京奧運村雙人房非常狹小，兩張床並排靠著窗戶，中間只有一個小型床頭櫃，而房間的另一端沒有獨立浴室或廚廁，只有一些放置衣服和雜物的櫃，並有一張摺椅，然後就是房間的門。

不過，東京奧運村的紙質床，其實是足夠支撐李雯雯的。

【東京奧運】外國運動員確診退賽 中國隊如何防疫？

東京奧運村的床近日廣受關注，因為美國田徑運動員切利莫（Paul Chelimo）在社交媒體表示，這些紙板床「只能乘重一人」，目的是「防止運動員之間有太過親密行為」。

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然而，愛爾蘭體操運動員麥克萊納漢（Rhys McClenaghan）其後親自測試，似乎打破了謠言。他公開了他在這款紙板床上彈跳的畫面，稱床只能睡一人是假新聞。

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【東京奧運】中國代表團00後大盤點 最小是14歲（多圖）

事實上，日本共同社報道，負責提供床褥的奧運官方贊助商Airweave表示，環保紙板床的構想始於新冠疫情之前，承重約為200公斤，奧運會之後還可用作再生紙。

只是，紙板床並非東京奧運村唯一受到「吐嘈」的。俄羅斯男排運動員波德列斯尼奇（Yaroslav Podlesnich）發佈自己的頭碰到浴室天花板的照片，而他的隊友沃爾維奇（Artem Volvic）更要低下頭方能走進浴室。

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俄羅斯擊劍隊主教練馬梅多夫（Ilgar Mammadov）也對房間大小十分不滿。他批評東京奧運村小的「猶如中世紀，無法想象是21世紀的日本」，並指「運動員很可憐」。

東京奧組委秘書長武藤敏郎日前回應，表示會聽取意見。他承認，奧運村應當對於所有運動員及相關人員都舒適。

【東京奧運】中國代表團00後大盤點 最小是14歲（多圖）

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責任編輯：連兆鋒

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