H&M向河南捐款賑災 內地網民：謝謝你 但辱華不會忘記

早前身陷新疆棉風波的瑞典服飾品牌H&M，今日（22日）在官方微博「HM中國」表示，向暴雨成災的河南捐款100萬元（人民幣，下同）及衣物，有內地網民表示「就事論事，謝謝付出」，亦有人稱「捐款謝謝你 但辱華不會忘記」。

H&M在微博表示，河南等地區出現罕見特大暴雨災害，「牽動著我們的心」，全體中國員工前線救災人員致以崇高敬意，同時H&M向河南省慈善總會捐款100萬元，用於緊急採購救災物資及災後重建，並捐贈價值100萬元的衣物，以傳遞愛與溫暖。

內地網民留言：

今天少罵你一小時

就事論事，支持，100萬捐款＋100萬衣物已經很不錯了，同樣捲入事件的優衣庫，Zara，gap可是一點動靜也沒有呢

雖然但是，還是不會買哈

HM本身經營情況就不好，感謝HM中國

捐款謝謝你，但是辱華不會忘記

知錯能改，善莫大焉，為你點讚

不知道什麼時候開始做善事也要被罵？？？

H&M曾在去年發布聲明稱，關注新疆少數民族遭強迫勞動、宗教歧視的情形，並表示沒有與新疆服裝製造廠合作，也沒有從該地區採購產品。這份聲明在今年3月間被挖出後，引發中國抵制浪潮，甚至延燒至其他歐美品牌。而據外媒報道，H&M在5月31日的三個月中，在華銷售額下降了28%。

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責任編輯：林佩怡

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