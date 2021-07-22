【東京奧運】首金爭奪戰在射擊場 中印對抗矚目

東奧開幕式將於明晚（23日）舉行，第二天的首金之戰將於周六上午8時30分在朝霞射擊場打響，此場女子10米氣步槍比賽有中國隊的楊倩和王璐瑤參賽，而印度的埃拉維尼爾·瓦拉里萬(ElevenilValarivan)也被認為是奪金大熱門。

女子10米氣步槍是中國的傳統奪金點，杜麗、易思玲曾分別在2004年和2012年奪冠。今年中國兩名參賽選手中，王璐瑤世界排名18，楊倩僅排名第81。

00後小將楊倩國際排名不高與她崛起較晚有關，她在2019年的里約站世界杯中個人排名僅列第23。不過，楊倩在今年中國射擊隊的奧運選拔比賽中，四場比賽全部第一，輕松獲得奧運參賽資格。23歲的王璐瑤參加國際大賽較多。不過，在2018年到2019年的系列世界杯比賽中，她個人名次在第2到第22名之間徘徊。在2019年的世界杯總決賽中，她排名第4。

▲ 00後小將楊倩（網上圖片）

在這場首金爭奪戰上，中國隊最大的對手是印度隊。印度此次派出15人的陣容參賽，其中8名選手排名世界第一或第二，並保持著2項決賽世界紀錄。在印度射擊協會主席拉寧德·辛格看來，「人人都能奪牌」。

21歲的埃拉維尼爾·瓦拉里萬被認為是奪金大熱門，她正處於出成績的黃金年齡，目前排名世界第一，獲得過世錦賽亞軍、世界杯決賽冠軍。印度另外一位選手阿普維·昌德拉經驗豐富，28歲的她近兩年先後在多站世界杯比賽中奪冠，將和埃拉維尼爾組成印度衝擊首金的雙保險。

此外，中華台北隊的林穎欣也有奪牌可能，她是2018年德國世界杯冠軍、2019年世界杯總決賽亞軍，目前世界排名第4。

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責任編輯：尹航

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