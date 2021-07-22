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【東京奧運】首周賽事 中國有哪些衝金希望？（組圖）

社會熱點 16:01 2021/07/22

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中國誓稱霸本屆奧運的獎牌榜。資料圖片

東京奧運明日（23日）揭幕，中國派出歷來最龐大的代表團參賽，誓稱霸獎牌榜。在首周的賽事中，女子10米氣步槍、女子49公斤級舉重、女子雙人3米板跳水、女子100米蝶泳、男子雙人10米台跳水、女子200米蝶泳、羽毛球混雙、乒乓球男單、男女4×100米混合泳接力等項目，都是國家隊先拔頭籌的希望。

24日，中國射擊女將楊倩、王璐瑤將衝擊本屆奧運會首金，力爭為中國代表團贏得開門紅。舉重女子49公斤級決賽同日舉行，侯志慧是世錦賽該級別的抓舉和總成績冠軍得主，以及世界紀錄保持者，有望為中國舉重打響頭炮。25日，女子雙人3米板跳水決賽，施廷懋、王涵的組合優勢巨大，金牌或毫無懸念。

26日，被譽為中國新「蝶后」的張雨霏將在主攻的女子100米蝶泳決賽中衝金。同日下午的女子飛碟雙向，排名世界第一的老將魏萌會為金牌而戰。男子雙人10米台決賽中，老將曹緣與陳艾森組隊，曹緣目標是奧運三連冠。乒乓球混雙是本屆奧運會新增項目，許昕與劉詩雯的組合對這枚金牌志在必得。

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27日，女子四人雙槳是中國賽艇隊實力最強項目，也曾摘得奧運金牌，陳雲霞、張靈、呂揚、崔曉桐四位女將在世界杯分站保持不敗，這次將劍指奧運金牌。29日，女子200米蝶泳是中國游泳的傳統優勢項目，劉子歌、焦劉洋都曾拿過奧運冠軍，而張雨霏的任務就是捍衛榮譽。

30日，舉行的羽毛球混雙決賽是中國羽毛球隊的金牌希望，被視為「雙保險」。同日，男子乒乓球隊的馬龍與樊振東將在男單決賽中上演對決。中國隊是新增奧運項目，男女4×100米混合泳接力的世界紀錄保持者，最有實力的四人，徐嘉余、閆子貝、張雨霏、楊濬瑄都在隊中。

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責任編輯：陳建錫

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