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【東京奧運】中國女排首戰告吹？土耳其隊7人隔離

社會熱點 16:28 2021/07/22

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【東京奧運】中國女排首戰告吹？土耳其女排7人隔離

東京奧運周五（23日）開幕，中國女排首戰對陣土耳其，賽事預定周日（25日）舉行。不過，土耳其女排賽前有7名排員需要隔離，令中國女排的東京奧運首場比賽成為疑問。

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土耳其傳媒報道，土耳其女排因為同機前往東京的乘客當中，有1人感染新冠肺炎，女排有7名隊員是密切接觸者，需要接受隔離。受影響的包括，原定在開幕式擔任土耳其旗手的女排隊長艾達（Eda Erdem Dündar）。

據悉，土耳其女排7名運動員正接受預防性隔離， 這是一項「溫和措施」，她們仍有可能參加周日對中國女排的首場小組賽。但肯定的是，她們會缺席周五晚的東京奧運開幕式。土耳其代表團也需要臨時更換旗手，艾達也為此表示抱歉。

東京奧組委稱，針對土耳其女排的預防性隔離措施，後續會根據實際情況解除限制，如果真的有人確診為陽性，不排除採取緊急措施。

東京奧運外國運動員確診退賽 中國隊如何防疫？

土耳其隊要隔離，即使比賽如期舉行，對中國女排也有一定風險。

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郎平：日本疫情形勢比中國嚴峻許多

中國女排主教練郎平表示，全隊為東京奧運會已準備了一年多，絕不能因為一點小疏忽，就白白浪費了之前的努力，她已經和代表團商議對策，不斷加強防疫工作。

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郎平直言，來到東京後，她感到比中國嚴峻許多的疫情形勢。隊員出發前就準備了全套防護裝備，接下來還要加強醫療保障和生活保障，每天的訓練和比賽結束後，全力集中返回駐地，定時消毒生活區。隨隊醫生會每天監測隊員的體溫，排除一切隱患，確保比賽期間萬無一失。

中國女排對土耳其之戰，預定中國時間周日下午3時25分在有明競技場舉行。中國女排所屬的B組被喻為「死亡之組」，對手除了土耳其，還有美國、俄羅斯、意大利以及阿根廷。日本、巴西、塞爾維亞、南韓、多明尼加共和國、肯尼亞則在A組。

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責任編輯：連兆鋒

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