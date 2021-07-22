鄭州暴雨恐衝擊iPhone生產 廠工稱曾水淹大腿 富士康回應

河南連日暴雨，省會鄭州災情嚴重。正值蘋果公司新iPhone備貨量產之際，在鄭州設有3個廠區的富士康據報受洪災影響，基地部分地方出現積水，一度停電，許多工人被迫放假。不過，有富士康工人指，廠區遭遇的破壞有限。

總部位於台灣的富士康科技集團在鄭州運營三個廠區，據悉有超過90條生產線，約35萬名工人，是蘋果公司生產iPhone的主要基地，全球總產量有一半以上來自這裏。秋季正是蘋果公司推出新iPhone之時，鄭州嚴重洪澇，恐怕影響生產供應。

網絡流傳富士康鄭州廠區四周道路嚴重水浸的照片，沙井蓋湧出大量雨水，並打上「富士康K區的大門口，你還能認出來嗎？」。有員工指出被困廠區內，「廠區內的人與貨物都出不去，也進不來」，需待淹水退去之後，才能恢復正常工作。

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據《華爾街日報》報導，富士康鄭州工廠有員工表示，組裝基地的部分地區出現積水，曾臨時停電。他續指，暴雨導致鄭州市停電，富士康在鄭州的三個廠區周二（20日）晚上都出現數小時停電。

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富士康：未對設施造成直接影響

富士康鄭州廠區另一裝配工人稱，在洪水高峰時，水漲至他的大腿。周二晚間，水位迅速上升，一些工人轉移了生產設備和庫存，以防它們被浸泡。他補充說，洪水並沒有對富士康造成嚴重的損失，該生產基地遭遇的破壞似乎有限。

另外，有員工表示，因洪水關係，富士康周三（21日）通報，允許大多數員工休假或在家工作，只剩一些組裝線仍在生產。返回工廠的確切時間，則視水災情況而定。但截至周三下午，他們還沒有收到任何通知，未清楚富士康廠區內洪水是否淹到生產線。

富士康表示，公司已第一時間啟動防洪應對機制，洪水並未對其設施造成直接影響，園區內人員安全無虞。

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蘋果公司首席執行官庫克（Tim Cook）在微博上發帖說：「我們心繫受到河南省強降雨影響的每個人以及在一線保護人們安全的救援人員。」另表示，蘋果公司將捐款支持當地的救援和重建工作，但沒有說明具體金額。

而工業富聯周三（21日）代表富士康表示，將捐款人民幣1億元，緊急救助河南。

責任編輯：易燕丹