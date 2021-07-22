美副卿謝爾曼訪華晤王毅 中美各有何盤算？

美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）的亞洲之行，幾經談判終加插中國行程，將於周日（25日）起訪華兩天。在中美關係緊繃之際，這次會面能成事，反映中美雙方都尋求穩定雙邊關係。

有分析認為，這次會晤或有助為美國總統拜登、中國國家主席習近平會面鋪路，讓外界對10月二十國集團（G20）峰會期間會面有所期待。

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綜合雙方公布，謝爾曼將於25-26日訪問天津，與中國外交部主管中美關係的副部長謝鋒會談，之後與中國國務委員兼外長王毅會面。

京：維護自身主權安全發展利益 美：展示健康競爭

中國外交部稱，這次是美方提出希望安排謝爾曼近期訪華，同中方就中美關係交換意見。中方將向美方表明對發展中美關係的原則立場以及維護自身主權安全發展利益的堅定態度，要求美方停止干涉中國內政、損害中方利益。對於訪問安排在天津，外交部發言人趙立堅今日表示，主要是出於防疫安排，還有考慮到天津離北京比較近的原因。

美國國務院周三（21日）聲明稱，與中國會談，將是美國努力進行坦誠交流的一部分，旨在推進美國的利益和價值觀，並負責任地管理兩國關係。謝爾曼此行將討論美國對中國行為嚴重關切的領域，以及利益一致的領域。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）周三表示，需要與北京建設性對話，美國希望確保兩國關係中有「護欄」，不會讓競爭升級為衝突；而謝爾曼打算利用這次接觸，向中國展示和證明什麼是負責任和健康的競爭。

氣候等領域需合作

事實上，盡管中美近期在網絡黑客、病毒溯源及新疆、香港、台灣議題上角力不斷，但在北韓、氣候、伊朗等問題上，雙方仍有合作餘地，謝爾曼希望此次訪華能在這些問題上取得進展。

這次謝爾曼與王毅會面，將是3月在阿拉斯加中美高層激烈會談以來，中美外交官最高級別的會議。中方表明會堅定維護自身主權安全發展利益，並要求美方停止干涉中國內政，關注中方在會面中，會否/如何展現強硬態度，雙方會否再現火花。

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責任編輯：林佩怡

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