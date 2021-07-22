【南海角力】英媒比拼 中英美航母戰鬥力

隨著英國宣布，以伊利莎白女王號為首的航空戰鬥群今年9月訪問日本後，英國將在亞太地區永久部署兩艘巡邏艦，外界再次關注各國在亞太尤其南海的軍事部署。

英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）訪問日本，宣布上述消息。據BBC中文網報道，伊利莎白女王號是英國最新入役的航空母艦，正進行首次全球訪問行程，預計9月抵達亞太地區。隨著美國原本派駐該地區的列根號（USS Ronald Reagan）暫時抽調到中東地區，屆時伊利莎白女王號將是西方主要國家唯一在亞太地區的航空母艦。

報道比較了包括中國、英國、美國等在內的多國航母戰力。

▲ 美艦近年頻頻在南海航行

中國擬建核動力航母 追趕美國

其中，中國近年航空母艦發展計劃最惹關注。除了目前的遼寧號和山東號外，中國據報正建造第三艘配備磁力彈射戰機系統的常規動力航母，計劃中的第四艘航母或會裝備核動力，在科技水平上追趕美國。

報道指出，若只計算可搭載定翼戰鬥機的標凖航母空艦，全球目前有22艘正在服役的航母，11艘屬美國海軍，相當於所有其他國家的總和，裝備上亦較其他國家優勝。

這是因為美國的航母都是核動力，由艦上搭載的核反應堆提供動力，擁有幾乎無限的續航力，能長時間停留在戰鬥區域執行任務。需要補給的只有戰機的燃料和武器，和船上官兵的食物等，這些都可以由補給艦送到航母上。

據報道，目前只有美國和法國擁有核動力航母，其餘都以傳統的重油作為動力，需要不斷加添燃料。而中國的遼寧號2017年從青島來回香港，總航程約3200公里，就要加油兩次。英國的伊利沙伯二號據報加添燃油後的續航力約19,000公里。

英艦繞滑跳甲板限制 使用可垂直升降戰機

除了續航力，美國的航母配備蒸汽彈射裝置，協助戰鬥機更快加速起飛，可搭載更多燃料和武器，其餘使用滑跳飛行甲板。英國最新入役的伊利沙白女王號、中國的遼寧號和山東號等都是利用滑跳甲板。

惟配備滑跳甲板的航母，效能不及配備蒸汽彈射的航母。美國戰略與國際研究中心舉例指，遼寧號艦載的殲-15戰機，最高起飛重量約6.2萬磅，從搭載蒸汽彈射系統的美國列根號起飛的戰機，最高起飛重量可達約10萬磅，可以搭載更多燃料和武器，增加續航力和戰鬥力。而伊利沙白女王號為繞過滑跳甲板限制，將主要使用可以垂直升降的戰機。

中國航母暫難長時間作戰

在亞太地區，目前最值得關注的，仍然是美國的航母。美國過去一年曾同時派駐3艘航母在亞太，包括常駐日本的列根號、和在南海參演的羅斯福號和尼米茲號。目前列根號被暫調至中東地區，助美軍撤出阿富汗，後兩艘航母已先後結束演練回國。

美國戰略與國際研究中心分析，中國目前航母戰鬥能力很有限，即使在中國鄰近水域也不能夠長時間作戰，主要用途更可能只是訓練，同時讓中國可在一些爭議海域宣示主權。

中國目前正在建造最少一艘新的航空母艦。另有報道稱，中國同時在籌建第四艘航空母艦，將會配備核動力。惟分析指出，除了航母科技，船上水手訓練對航母的戰鬥力也有影響。相對之下，美軍運作航母經驗十分豐富，且在過去多次參加實戰。

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責任編輯：李冰琪

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