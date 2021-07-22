警方證實吳亦凡曾「食」女網紅 但案中有案

在內地走紅的加拿大華裔明星吳亦凡，被女網紅都美竹指誘姦未成年少女，她本人也遭吳騙上床。北京警方介入後卻揭露「案中案」，證實女事主曾與吳亦凡有性關係，並試圖炒作雙方關係提高知名度。對吳母的勒索，又是另一名騙徒所為。至於吳亦凡有否誘姦少女，警方稱仍在調查，將根據結果依法處理。

一、吳亦凡與都美竹曾發生性關係

去年12月5日，吳亦凡當時的經理人以挑選MV女主角為由，約都美竹到吳的家中聚會，散場後女方在吳的家中留宿，兩人發生性關係。翌日，都美竹用餐後自行離開，期間兩人互相添加微信。隨後，吳向她轉賬3.2萬元（人民幣，下同）用於購物。此後至今年4月期間，兩人一直保持微信聯繫。

二、都美竹炒作雙方關係提高知名度

今年6月，都美竹與朋友商討，在網上公開她與吳亦凡交往的過程，以提高網絡知名度，遂由後者以「劉美麗同學_」微博賬號發布多篇都美竹被吳「冷暴力」的文章。一名網絡寫手為牟取利益，及後主動聯繫女方，幫忙撰寫「決戰」等10多篇微博文案，自本月16日陸續發布。

三、騙徒借網上資料勒索吳母

本月14日，朝陽區警方接到吳亦凡母親報案，稱遭都美竹勒索。警方調查後鎖定一名劉姓疑犯，數日後在江蘇南通將其拘捕。劉在網上看到吳亦凡與都美竹的信息後，假裝是曾被吳欺騙感情的女性，騙得都美竹的信任及其部分資料，再利用資料與吳的律師聯繫，以雙方達成和解為名索要300萬元，將自己和都美竹的銀行賬戶一併發給對方。劉又使用「北京凡世文化傳媒」微信號，冒充吳的律師，與都美竹達成300萬元的和解賠償，但雙方未簽署和解協議。

吳母分兩次向都美竹轉賬50萬元，未收到款的劉繼續冒充都美竹，向吳的律師索要剩餘250萬元未遂。後又冒充吳的律師，要求女方簽署和解協議，否則索回50萬元。都美竹同意退款後，劉再扮演律師，將本人的支付寶賬號提供給她，後者陸續向該賬號轉賬18萬元。

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責任編輯：陳建錫