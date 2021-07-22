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【新冠肺炎】廣東中山1人中招 患者曾到南京機場

社會熱點 22:10 2021/07/22

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廣東中山今日（22日）發現1宗新冠肺炎核酸初篩陽性人員，為無徵狀感染者，患者曾到過早前出現疫情的南京祿口機場。中山市立即啟動應急處置預案，在全市範圍開展大規模核酸檢測，建議市民非必要不離開中山、不出省。自周五（23日）起，離開中山旅客需持48小時內核酸陰性證明。

中山市通報，22日凌晨4時，中山市在對中高風險地區返粵人員排查核酸檢測中，發現1例新冠肺炎核酸初篩陽性人員。經市疾控中心复核為陽性。

患者為23歲女性郭某，為中山市火炬開發區中山健康基地一公司員工，住公司單人宿舍。 7月15日下午，郭某在珠海金灣機場乘坐飛機去南京，21:55分抵達南京祿口機場T2航站樓。7月16日至19日中午，主要在江蘇省南京市、無錫市活動。

7月19日下午，她從南京祿口機場乘CZ5846航班（起飛13:35-抵達16:05，座位號54H）返回珠海金灣機場。其後轉乘機場快線抵達珠海站，再動車回到中山站；轉乘公交K08和001，約於當日20時返回宿舍。20、21日主要在公司上班及宿舍樓下活動。

周五起離中山  需48小時檢測證明

中山市加強疫情防控工作，精準實施分級分類管控措施，減少人員聚集，停止非必要聚集活動，原則上不舉辦大型群眾性活動。火炬開發區範圍內娛樂場所、室內文化體育場所、批發市場、培訓機構、託管機構一律停業，餐飲場所禁止堂食，部分通道實施交通管制，重點區域人員足不出戶。

全市其他區域卡拉OK、電影院、健身房、室內游泳館、酒吧、洗浴中心等密閉場所按接待能力的50%實行限流；餐飲場所提倡打包，堂食按接待能力的50%實行限流，每個包房不超過10人。

市民群眾非必要不離開中山、不出省。自7月23日零時起，對通過中山轄區內鐵路、公路、客運碼頭等交通站場離開中山市的旅客（不含外地中轉旅客），需憑粵康碼綠碼，並持有48小時內核酸檢測陰性證明。

7月22日起，全市範圍內開展大規模核酸檢測。核酸檢測期間暫停疫苗接種。

責任編輯：蒯宇澄

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