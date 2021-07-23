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河南鄭州酒店發災難財一晚2888 即罰50萬

社會熱點 10:09 2021/07/23

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河南鄭州酒店發災難財一晚2888 即罰50萬

河南極端暴雨成災，河南省首府鄭州有酒店發災難財，趁市民因為洪水歸家舉步維艱之際，將酒店一晚房價加價至2888元人民幣（下同），事件引起關注。鄭州市場監管局接報後，決定對涉事的鄭州希岸酒店，處以50萬元罰款。

內地傳媒報道，鄭州希岸酒店高鐵站店日前將平日只需約300元一晚的酒店房，坐地起價，大漲至2888元，做法遭到民眾在網上曝光並引起批評。酒店周四（22日）雖然道歉，但事件餘波未了。

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鄭州市場監管局執法稽查支隊，周四快速立案調查，認為市民反映情況基本屬實，希岸酒店屬於哄抬價格行為。按照《中華人民共和國價格法》有關規定，鄭州希岸酒店高鐵站店，涉嫌利用其他手段，推動價格過快、過高上漲。

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鑑於希岸酒店能主動道歉並挽回社會影響，鄭州市市場監督管理局給予鄭州希岸酒店高鐵站店（河南德悅軒酒店管理有限公司）50萬元的處罰告知。

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當局鄭重警告：希望全市所有賓館酒店及所有經營者，在抗汛救災的關鍵時刻要承擔社會責任，做到嚴格自律、依法經營，明碼標價、規範經營，履行承諾、誠信經營。對發現的借機漲價、隨意漲價等哄擡價格行為，市場監管部門將堅決依法從重從快查處，並提請有關部門實施聯合懲戒。

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希岸酒店道歉聲明稱，對當日有客人反映希高鐵站店出現高價賣房一事，深表歉意。公司稱，品牌總部發出不得漲價、能接盡接的規定後，該加盟店不守規定，已對相關管理人員嚴厲處罰，並會積極配合相關部門監督檢查。

事實上，鄭州遭受暴雨最厲害周二（20）當日，市內有戲院、便利店開放供人留宿，守望相助，有酒店更免費接待滯留市民。

希岸酒店在道歉聲明表示，已開放河南地區所有門店大堂作為民眾休息場所，提供應急接待服務；將鄭州所有門店將免費提供救援人員的住房；同時，鄭州東站高鐵站店將開放所有客房，免費為受災民眾提供住宿。

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責任編輯：連兆鋒

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