美參院軍委會通過國防授權法 阻大陸改變台海現狀

美國參議院軍事委員會通過2022財政年度國防授權法案，要求美軍維持足以阻止中國大陸對台灣造成「既成事實」的能力，以威懾大陸動用武力單方面改變與台灣之間的現狀。

參議院軍委會以23比3的票數，通過總額高達7779億美元（約6.05萬億港元）的「2022財政年度國防授權法案」（FY 2022 NDAA）。法案接下來將送交參議院全院審議。

據參議院軍委會官網公布的40頁法案摘要，在印太區域的部分，美國政策是美軍應維持足以阻止大陸對台灣造成「既成事實」（fait accompli）的能力，以威懾大陸動用武力單方面改變與台灣之間的現狀。

此外，法案也要求國防部長，針對中國的進攻行為和軍事脅迫，定期提供簡報。

台灣傳媒關注，法案呼籲協助台方提升防衛能力，評估增進美台兩地防衛合作的可行性，包括讓國民警衞軍同台方接觸。

眾議院軍事委員會底下相關小組，預計在28日至29日審議眾院版2022財政年度國防授權法案。眾議院軍委會則表定於9月1日對法案進行審理與表決，通過後才會交由眾議院全院表決。

若參眾兩院通過版本不同，法案須經過兩院協商最後版本，並各自表決通過後，才會送交總統簽署後生效。

在北京，外交部多次強調，台灣問題屬中國的內部事務，不容任何外部勢力干涉。

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責任編輯：尹航

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