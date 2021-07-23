  • 30°C
香港時間 : 2021723日 (五) 11:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國拒世衛次階段溯源 美表失望 王毅反對搞政治操弄

國情動向 10:41 2021/07/23

分享：

中美繼續在新冠病毒溯源調查問題上，隔空交鋒。對於中國表明不接受世衞第二階段新冠溯源計劃，美國白宮周四（22日）表示深感失望，指中方立場危險及不負責任。中國國務委員兼外長王毅則在另一場合表示，反對借溯源問題搞政治操弄。

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周四重申，美國支持世衛第二階段溯源計劃，指計劃致力確保研究是科學、透明，並由專家主導且不受干擾。

她表示，在第一階段調查中，未能取得美國認為所需的資料。美國將與世衛其他成員國，繼續呼籲中國提供所需資料及樣本，她形容這對了解如何防止下一次疫情至關重要，關乎拯救未來的生命，現在不是阻撓的時候。 

王毅籲共同抵制政治病毒

王毅昨日與葡萄牙國務部長兼外長席爾瓦視像會議時，強調病毒溯源是嚴肅的科學問題，需要在基於事實、尊重科學基礎上，在全球範圍內進行溯源國際合作。希望雙方共同反對借溯源問題搞政治操弄，共同抵制「政治病毒」，維護團結抗疫大局。

國家衛健委副主任曾益新昨日批評，世衛第二階段溯源計劃，透露出的對常識的不尊重和對科學的傲慢態度。

他指，所謂的第二階段溯源將「中國違反實驗室規程造成病毒洩漏」的假設作為研究重點，既不尊重常識，也違背科學，中方不可能接受。中方支持科學溯源，但反對政治化。他指，愈來愈多證據顯示首階段報告的權威性，其中已提到實驗室洩漏「極不可能」。

中方再談新冠溯源：不接受世衛第二階段溯源計劃

譚德塞籲疫源調查2.0  趙立堅罕說：世衛與中方立場不符

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

拜登死線過半 新冠溯源「洩毒論」陷50/50大分歧
2021/07/17
拜登死線過半 新冠溯源「洩毒論」陷50/50大分歧
譚德塞籲疫源調查2.0 趙立堅罕說：世衛與中方立場不符
2021/07/19
譚德塞籲疫源調查2.0 趙立堅罕說：世衛與中方立場不符
中方再談新冠溯源：不接受世衛第二階段溯源計劃
2021/07/22
中方再談新冠溯源：不接受世衛第二階段溯源計劃

你可能感興趣

拜登死線過半 新冠溯源「洩毒論」陷50/50大分歧
15:55 2021/07/17
拜登死線過半 新冠溯源「洩毒論」陷50/50大分歧
譚德塞籲疫源調查2.0 趙立堅罕說：世衛與中方立場不符
17:45 2021/07/19
譚德塞籲疫源調查2.0 趙立堅罕說：世衛與中方立場不符
中方再談新冠溯源：不接受世衛第二階段溯源計劃
11:14 2021/07/22
中方再談新冠溯源：不接受世衛第二階段溯源計劃
中美關係 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 王毅 葡萄牙 政治 世界衞生組織 美國 中國

下一篇文章

美參院軍委會通過國防授權法 阻大陸改變台海現狀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】克里：研徵碳關稅 敦促中國關閉燃煤電廠
【中美角力】克里：研徵碳關稅 敦促中國關閉燃煤電廠
全球首套 中國時速600公里高速磁浮交通系統 青島亮相（有片）
全球首套 中國時速600公里高速磁浮交通系統 青島亮相（有片）
美這樣表態挺澳洲 卻被揭從中澳貿易緊張「受惠」（第二版）
美這樣表態挺澳洲 卻被揭從中澳貿易緊張「受惠」（第二版）
美副卿謝爾曼訪華晤王毅 中美各有何盤算？
美副卿謝爾曼訪華晤王毅 中美各有何盤算？
美國副國務卿舍曼訪中國為何選天津？外交部：兩原因
美國副國務卿舍曼訪中國為何選天津？外交部：兩原因
河南洪災33死8失蹤 多地暴雨持續 局部降雨量超1000毫米
河南洪災33死8失蹤 多地暴雨持續 局部降雨量超1000毫米