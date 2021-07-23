中國拒世衛次階段溯源 美表失望 王毅反對搞政治操弄

中美繼續在新冠病毒溯源調查問題上，隔空交鋒。對於中國表明不接受世衞第二階段新冠溯源計劃，美國白宮周四（22日）表示深感失望，指中方立場危險及不負責任。中國國務委員兼外長王毅則在另一場合表示，反對借溯源問題搞政治操弄。

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周四重申，美國支持世衛第二階段溯源計劃，指計劃致力確保研究是科學、透明，並由專家主導且不受干擾。

她表示，在第一階段調查中，未能取得美國認為所需的資料。美國將與世衛其他成員國，繼續呼籲中國提供所需資料及樣本，她形容這對了解如何防止下一次疫情至關重要，關乎拯救未來的生命，現在不是阻撓的時候。

王毅籲共同抵制政治病毒

王毅昨日與葡萄牙國務部長兼外長席爾瓦視像會議時，強調病毒溯源是嚴肅的科學問題，需要在基於事實、尊重科學基礎上，在全球範圍內進行溯源國際合作。希望雙方共同反對借溯源問題搞政治操弄，共同抵制「政治病毒」，維護團結抗疫大局。

國家衛健委副主任曾益新昨日批評，世衛第二階段溯源計劃，透露出的對常識的不尊重和對科學的傲慢態度。

他指，所謂的第二階段溯源將「中國違反實驗室規程造成病毒洩漏」的假設作為研究重點，既不尊重常識，也違背科學，中方不可能接受。中方支持科學溯源，但反對政治化。他指，愈來愈多證據顯示首階段報告的權威性，其中已提到實驗室洩漏「極不可能」。

中方再談新冠溯源：不接受世衛第二階段溯源計劃

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責任編輯：林佩怡

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