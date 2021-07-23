鄭州滿地是水最缺卻是食水！買不到水被迫喝紅牛（多圖）

河南遭受罕見極端天氣暴雨，河南首府鄭州日前一天錄得640毫米雨量，最極端時1小時200毫米，幾乎是香港黑色暴雨警告每小時70毫米的3倍。河南雨勢雖已大致減緩，但鄭州市內仍然滿地是水。諷刺的是，鄭州市災後目前最短缺的，可謂正正就是適合食用的水。有市民稱，在超市已買不到水，情急之下唯有買入兩箱紅牛能量飲品。

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極端暴雨使鄭州全城受困，儘管遍地都是水，但水浸積水都是受到污染的死水，無法飲用。「停水是眼下最大的麻煩！」

《中國新聞周刊》報道，目前鄭州市部分地區停電停水，多區域市民反映生活物資採購受到影響，尤其是飲用水採購困難。有超市工作人員更反映，暴雨期間，一天能賣掉平時十天的水，令庫存目前十分緊張。

有鄭州市民表示，現時食品基本足夠，但停水是最大的麻煩。她說，周二（20日）下午5點開始停電停水，吃飯、洗菜、洗漱都沒有水用。「小區內最大的超市也被淹沒了，買水很困難。至於甚麽時間能恢復供水，還不清楚。」

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超市無水唯有買紅牛 取水點大排長龍

有市民家裏現時更只剩一桶5升純凈水，一家四口估計也就用兩天。他的妻子跑遍了周邊超市，都沒買到水，不得已買了兩箱紅牛，而泡面、面包、餅乾、蔬菜等食品也基本售空。

為了市民應急，鄭州目前在全市設置了41個臨時取水點，讓市民全天候取水。有照片顯示，取水點前排起了長隊，家家戶戶都將所有能用來接水的器物拿了出來。

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企業在大災之下也行動起來。家樂福正從武漢大倉調撥瓶裝水、方便面等庫存物資前往鄭州；盒馬集市河南倉開放倉內的1000多種物資用於救災；海底撈將鄭州門店調整為援助站，安置部分市民，其中萬象城店接待超過300位市民；農夫山泉從21日至22日，連續調撥2萬箱飲用水至當地災情較嚴重地區，並設立70個便民取水點。

但鄭州積水使得商品配送困難重重。一方面是市內多處交通線路受損，需要繞路。另一方面則是物流車輛很緊張。由於暴雨導致道路積水太深，普通貨車難以完成這項任務，必須是涉水高的箱貨車才能運送物資。

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停電、道路塌方導致停水

鄭州近年持續對全市水管網改造升級，為何還會多地停水？最大可能是，停電導致了停水。

清華海峽研究院生態中國創新中心主任傅濤表示，供水系統是很重要的基礎設施，它能否正常運行受三個因素影響制約。

首先是電。從取水環節到過濾環節，再到輸送環節，全部都離不開電力供應。第二是輸送設備。以鄭州為例，自來水供應是通過上千公里的壓力管道，如果暴雨洪水沖毀了這些設施也可能造成停水。第三是小區自有設施。很多小區有加壓泵站和二次水箱，這些設施如果受損也有可能導致停水。

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在傅濤看來，以鄭州此次的情況看，應該主要是由於停電才導致了停水。「通常來說，供水系統有單獨的電路，如果是常規洪澇災害，即便民用電路受限也不會影響供水系統。但這次暴雨對基礎設施的沖擊很大，城市電網受到了嚴峻挑戰。」

據國網鄭州供電公司周二下午消息，鄭州市區一座110千伏變電站被迫停止運行，40餘條配網線路和開閉所受暴雨影響停電，部分區域生產生活用電受到影響。

鄭州自來水投資控股有限公司亦稱，多處水廠皆因停電導致停水，而且自來水管網因道路塌方、沉降造成多處管網破漏。公司正在巡查全市管網，排查漏點，並進行及時搶修，以最快時間內恢復供水。

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災害之下應急供水系統還待完善

《中國新聞周刊》指出，由國家住房和城鄉建設部主管的、中國建築科學類中文核心期刊《中國給水排水》今年2月文章指出，目前國內應急供水系統，存在佈局缺乏系統化、建設時序缺乏統籌、單一水源、正常供水與應急供水缺乏有效銜接及非工程性措施缺乏等問題，亟需開展應急供水系統方案探索與設計研究，為應急供水系統規劃、設計工作提供科學的技術支撐。

中國城市規劃設計研究院原副院長李迅稱，當務之急，是鄭州要盡快搶修恢復供電供水設施，同時查找薄弱環節補強。

李迅表示，從長期來看，此次鄭州暴雨給中國城市規劃建設提供了寶貴經驗。「水電氣系統是一個城市的生命線工程，我們時刻要有危機意識。面對災害，首先是建立預警制度，做到發生災害能提前預報；其次是建立應急備用預案，需要兩套甚至三套不同方案；此外還要評估城市建設各個環節，結合發展情況不斷提升設防標準。」

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責任編輯：連兆鋒