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洪水暗藏這些傳染病 專家警示河南雨災後防大疫（附3大建議）

社會熱點 12:11 2021/07/23

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河南暴雨災情嚴重，國家主席習近平作出重要指示，要求防止「大災之後有大疫」。中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮周三（21日）警示，水災後衛生條件差，特別容易出現傳染病的爆發流行，強調河南雨災後需防大疫，要做到「一絕不、兩防護」，特別不能吃被污水浸泡過的食物。

張伯禮表示，暴雨讓環境發生巨大變化，會有利蚊蠅、細菌滋生。從傳播途徑上講，容易發生腸道傳染病、介水傳染病、蟲媒傳染病、呼吸道傳染病及接觸性傳染病。」

以介水傳染病為例，水是其重要媒介。包括甲肝、血吸蟲病、霍亂、痢疾等在內的傳染病，均可以通過飲用或接觸受病原體污染的水而傳播。而這種傳染病的特點是，一旦水源受到嚴重污染後，可爆發流行，短期內會突然出現大量病人。

此外，過往資料顯示，霍亂、傷寒、痢疾和傳染性的肝炎，比如說像甲肝、戊肝，都曾因為洪水而大流行。

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絕不能進食泡在洪水中的食物

張伯禮強調，很多傳染病是從入口的食物進入人體，所以「絕不能吃淹死、病死的禽畜和水產品，不吃腐敗變質或被污水浸泡過的食物。」

食物泡在洪水中會發生變化，但難以從表面看出來。雖然食物外包裝與平時並無太大差異，但微生物在上面繁殖的速度非常快。在無法看出腐敗之前，微生物已生長得很旺盛，因此一定不能再食用。

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除不進食浸泡過洪水的食物，張伯禮也指出，不喝生水，盡量喝相對清潔的水，比如密封桶裝水、瓶裝水或燒開後的水。

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他也提醒，洪水過後，應做好防護周邊的環境，盡快清潔；以及防護皮膚，適當用藥。

做好兩防護阻傳染病蔓延

雨後積水容易滋生蚊蠅及細菌等微生物，牠們是傳播傳染病的主要媒介。所以雨災後應盡快做好衛生清潔，改變雨後容易滋生蚊蠅的環境，防止登革熱、乙腦等蚊媒傳染病。

另外，張伯禮提醒，針對皮膚傳染類疾病要加強自我防護意識。如果皮膚已受損，要把受傷的地方清洗乾凈，盡量保持乾燥，及時應用皮膚外用藥，防止病原體通過皮膚粘膜侵入人體。

他指出，雨水中的不明病原體可能致敏，甚至導致氣血斑、皮疹、濕疹等。如果穿涼鞋蹚水後要及時清洗，也要盡量減少接觸水和在水中浸泡，或下水後及時進行沖洗清潔擦拭乾凈。

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張伯禮也特別表明，在救災復產同時，對新冠肺炎預防工作仍應慎終如始，嚴格佩戴口罩，盡量避免大群人聚集，加強開窗通風，防止洪災後新冠疫情反彈。

責任編輯：易燕丹

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