【新冠肺炎】內地增22人染疫 廣東遼寧安徽有南京關聯感染者

內地新冠肺炎疫情零星散發，昨日新增12宗本土確診病例，均來自江蘇；另有10宗本土無症狀感染，江蘇7宗，而遼寧、安徽、廣東各1宗，3地無症狀感染均與江蘇南京疫情有關。

據國家衛健委通報，昨日新增48宗確診，36宗境外輸入、12宗本土；新增35名無症狀感染者，25宗屬境外輸入，10宗本土。

確診者多已打針 病情不嚴重

近日南京祿口機場爆出疫情，昨日南京新增的12宗確診病例和6宗無症狀感染者，多與祿口機場工作，或與確診病例相關；宿遷市1宗無症狀感染，則曾到過南京祿口機場。

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南京江寧區祿口街道圍合區域，今日調整為高風險地區；另9個村/屋苑，調整為中風險地區。據傳媒統計，至此南京目前有1個高風險區域、20個中風險區域。

據新冠肺炎救治專家、東南大學附屬中大醫院重症醫學科主任楊毅表示，這次確診病例病情平穩，以輕型和普通型為主，症狀都不嚴重，目前沒有重症病例出現。而病例中，絕大部分都接種過疫苗，只有一例不滿18歲青年人沒有接種。

中山全市核酸檢測 離市需陰性證明

至於廣東中山新增本土1名無症狀感染者，患者日前上周曾赴南京，本周初在南京祿口機場乘航班抵珠海，再轉乘車回到中山。中山昨起全市核酸檢測，非必要不聚集，非必要不離開中山、不出省，離開中山需憑粵康碼綠碼，並持有48小時內核酸檢測陰性證明。

安徽新增的1名無症狀感染者，則是南京祿口機場確診清潔工的丈夫，常住南京市，上月底起自駕往返於南京市與和縣之間，從事臨時裝潢工作。

而遼寧瀋陽新增的1宗本土無症狀感染者，是當地對南京赴瀋人員主動篩查中發現。

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