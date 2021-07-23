  • 32°C
香港時間 : 2021723日 (五) 12:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】內地增22人染疫 廣東遼寧安徽有南京關聯感染者

國情動向 11:32 2021/07/23

分享：

內地新冠肺炎疫情零星散發，昨日新增12宗本土確診病例，均來自江蘇；另有10宗本土無症狀感染，江蘇7宗，而遼寧、安徽、廣東各1宗，3地無症狀感染均與江蘇南京疫情有關。

據國家衛健委通報，昨日新增48宗確診，36宗境外輸入、12宗本土；新增35名無症狀感染者，25宗屬境外輸入，10宗本土。

確診者多已打針 病情不嚴重

近日南京祿口機場爆出疫情，昨日南京新增的12宗確診病例和6宗無症狀感染者，多與祿口機場工作，或與確診病例相關；宿遷市1宗無症狀感染，則曾到過南京祿口機場。

【新冠肺炎】南京共13確診 34個小區封閉（第三版）

南京江寧區祿口街道圍合區域，今日調整為高風險地區；另9個村/屋苑，調整為中風險地區。據傳媒統計，至此南京目前有1個高風險區域、20個中風險區域。

據新冠肺炎救治專家、東南大學附屬中大醫院重症醫學科主任楊毅表示，這次確診病例病情平穩，以輕型和普通型為主，症狀都不嚴重，目前沒有重症病例出現。而病例中，絕大部分都接種過疫苗，只有一例不滿18歲青年人沒有接種。

中山全市核酸檢測 離市需陰性證明

至於廣東中山新增本土1名無症狀感染者，患者日前上周曾赴南京，本周初在南京祿口機場乘航班抵珠海，再轉乘車回到中山。中山昨起全市核酸檢測，非必要不聚集，非必要不離開中山、不出省，離開中山需憑粵康碼綠碼，並持有48小時內核酸檢測陰性證明。

安徽新增的1名無症狀感染者，則是南京祿口機場確診清潔工的丈夫，常住南京市，上月底起自駕往返於南京市與和縣之間，從事臨時裝潢工作。

而遼寧瀋陽新增的1宗本土無症狀感染者，是當地對南京赴瀋人員主動篩查中發現。

【新冠肺炎】廣東中山1人中招 患者曾到南京機場

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【東京奧運】外國運動員確診退賽 中國隊如何防疫？
2021/07/21
【東京奧運】外國運動員確診退賽 中國隊如何防疫？
【新冠肺炎】廣東中山1人中招 患者曾到南京機場
2021/07/22
【新冠肺炎】廣東中山1人中招 患者曾到南京機場
【新冠肺炎】南京共13確診 34個小區封閉（第三版）
2021/07/22
【新冠肺炎】南京共13確診 34個小區封閉（第三版）

你可能感興趣

【東京奧運】外國運動員確診退賽 中國隊如何防疫？
16:18 2021/07/21
【東京奧運】外國運動員確診退賽 中國隊如何防疫？
【新冠肺炎】廣東中山1人中招 患者曾到南京機場
22:10 2021/07/22
【新冠肺炎】廣東中山1人中招 患者曾到南京機場
【新冠肺炎】南京共13確診 34個小區封閉（第三版）
16:25 2021/07/22
【新冠肺炎】南京共13確診 34個小區封閉（第三版）
廣東省 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 遼寧 機場 中山 肺炎 瀋陽

下一篇文章

中國拒世衛次階段溯源 美表失望 王毅反對搞政治操弄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】克里：研徵碳關稅 敦促中國關閉燃煤電廠
【中美角力】克里：研徵碳關稅 敦促中國關閉燃煤電廠
美這樣表態挺澳洲 卻被揭從中澳貿易緊張「受惠」（第二版）
美這樣表態挺澳洲 卻被揭從中澳貿易緊張「受惠」（第二版）
美副卿謝爾曼訪華晤王毅 中美各有何盤算？
美副卿謝爾曼訪華晤王毅 中美各有何盤算？
全球首套 中國時速600公里高速磁浮交通系統 青島亮相（有片）
全球首套 中國時速600公里高速磁浮交通系統 青島亮相（有片）
河南洪災33死8失蹤 多地暴雨持續 局部降雨量超1000毫米
河南洪災33死8失蹤 多地暴雨持續 局部降雨量超1000毫米
美國副國務卿舍曼訪中國為何選天津？外交部：兩原因
美國副國務卿舍曼訪中國為何選天津？外交部：兩原因