【中國樓市】住建部將對調控工作不力、房價上漲過快城市問責

內地持續收緊樓市調控，局部新房市場熱度仍較高。住建部房地產市場監管司司長張其光表示，要對調控工作不力、房價上漲過快的城市堅決予以問責。

房價上漲過快城市 將被問責

據央視周四報道，張其光稱，要會同有關部門，進一步落實城市政府主體責任，強化省級政府的監督指導責任，對調控工作不力、房價上漲過快的城市要堅決予以問責。

他表示，下一步還將加強房地產金融管控，完善房地產企業三線（三道紅線）四檔（紅、橙、黃、綠四檔）融資管理規則，落實銀行房地產貸款集中度管理，堅決查處經營貸、消費貸、信用貸違規用於購房。還要著力建立房地聯動機制，推廣北京市的做法，限房價、控地價、提品質，建立購地企業資格審查制度，建立購地資金審查和清退機制。

三道紅線是指剔除預收款後的資產負債率大於70%、淨負債率大於100%、現金短債比小於1倍。按照踩線情況，房地產企業被分為紅、橙、黃、綠四檔，紅檔企業有息負債規模不能高於現有水平，橙檔企業有息負債年增速不得超過5%，黃檔企業不得超過10%，綠檔企業不得超過15%。

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張其光介紹，住建部等八部門日前還下發了通知，要求對房地產開發、交易、租賃、物業等各個環節進行違法違規行為的查處，維護群眾合法利益。

同日，副總理韓正在加快發展保障性租賃住房和進一步做好房地產市場調控工作電視電話會議上表示，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，不把房地產作為短期刺激經濟的手段，全面落實穩地價、穩房價、穩預期的房地產長效機制，促進房地產市場平穩健康發展。

他表示，城市政府要切實落實主體責任，不斷完善和用好政策工具箱。要持續規範房地產市場秩序，切實管好中介等市場機構，堅決查處市場亂像。

內地各地頻繁給樓市政策打補丁，疊加涉房信貸收緊，一季度以來的調控效果顯現，6月70城樓價指數按年升4.7%，按月漲0.5%，按年及按月漲幅為3個月新低。分析人士預計，信貸緊箍咒之下，市場整體預期將進一步回調。

責任編輯：尹航

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