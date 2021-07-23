▲ 【東京奧運】女排朱婷曾兩度錯失中國隊旗手 過去9人全是男運動員

東京奧運中國時間周五（23日）晚上7時開幕。東京奧運開幕式上首次容許每支隊伍，安排一男一女擔任持旗手。東京奧運中國代表團男旗手由跆拳道運動員趙帥擔任，而中國女排隊長朱婷則會成為，中國歷來首位奧運女旗手。朱婷比趙帥還高一截，毫不輸蝕，她曾兩度與中國隊國際大賽旗手頭銜擦身而過，今次終於獲得這榮譽，並會帶領中國女排在東京奧運衝金。

▼ 點擊圖片放大

未計東京奧運，新中國此前參加過9屆奧運會，開幕式持旗手清一色是男性，而且往往都由身高出眾的籃球運動員擔任。

中國隊首位旗手，是1984年的洛杉磯奧運會上的籃球運動員王立彬，他當年帶領中國男籃取得第十名的成績。值得一提的是，24年後，王立彬擔任了2008年北京奧運的火炬手。

▼ 點擊圖片放大 +2

之後7屆奧運，中國隊旗手也是男籃運動員。1988年漢城奧運是宋濤，他是全球首位與NBA簽約的華人球員。1992年巴塞羅那奧運是宋立剛。1996年亞特蘭大奧運、2000年悉尼奧運是劉玉棟。2004年雅典奧運、2008年北京奧運是姚明。2012年倫敦奧運是易建聯。

郭晶晶赴東京任跳水裁判：霍啟剛不能去 比我還緊張

直至2016年里約熱內盧奧運，中國隊旗手才首次不再由籃球員擔任，殊榮落到擊劍運動員雷聲身上。

▼ 點擊圖片放大 +2

【東京奧運】中國女排首戰告吹？土耳其隊7人隔離

今次東京奧運，所有隊伍旗手變成男女搭配，中國隊由朱婷和趙帥領軍。朱婷身高198厘米，比拍檔趙帥188厘米還高一截，巾幗不讓鬚眉，還要搶眼。

朱婷2013年進入到國家女排，名氣早已很大，她在2016年里約奧運曾有望擔任中國隊旗手。不過，當時中國女排在開幕式後第二天就要出戰，主教練郎平婉拒了讓朱婷擔任旗手。

▼ 點擊圖片放大 +2

東京奧運首周賽事 中國有哪些衝金希望？（組圖）

2018年雅加達亞運會，中國女排以全勝戰績奪冠，這屆比賽開始前，朱婷擔任旗手的呼聲更大，但還是被郎平推掉，那次趙帥當了旗手。

郎平事後解釋，還是因為開幕後第二天就有比賽。只是坊間認為，中國女排在亞運會實力超班，本來就穩操勝券，郎平做法太過保守。

朱婷首次當上旗手，是2017年天津舉行的全國運動會，她擔任河南隊旗手，但全運會顯然無法與國際大賽相比。

朱婷今次級於夢圓。然而有輿論指出，中國夏季奧運會歷史上，擔任旗手的都無緣金牌，堪稱「魔咒」。朱婷今次能否打破魔咒，實現旗手、金牌雙豐收？

東京奧運首金 爭奪戰在射擊場 中印對抗矚目

奧運村紙板床不穩？中國舉重女將說別擔心 原因是

外國運動員紛確診退賽 中國隊如何防疫？

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒