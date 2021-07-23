  • 33°C
香港時間 : 2021723日 (五) 14:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美擬撤銷對中國學者唐娟指控 曾稱涉瞞與解放軍關係

國情動向 13:05 2021/07/23

分享：

據路透報道，美國司法部周四（22日）提出，撤銷對中國女研究員唐娟的所有指控。

唐娟是加州大學戴維斯分校醫學院的訪問學者，去年7月因因涉嫌隱瞞解放軍背景，而被控簽證欺詐。

報道指出，在交給美國加州東區康院的一份文件中，檢察官表示正在申請撤回起訴書並取消審判，但沒交代原因。

陪審團原定周一開始審理此案。辯方周一在一份庭審摘要中主張，根據最近披露的證據，此項訴訟應駁回。最新證據來自美國聯邦調查局（FBI）分析人員的報告，質疑中國醫學專家若來自軍事院校或軍隊醫院，是否足以說明其簽證申請存在「軍隊服役」方面的問題。

涉瞞軍方背景  訪美學者唐娟獲准保釋

藏於中國駐三藩市總領館的研究員 被美方拘留

這宗案件是美國司法部「中國行動計劃」的一部分，由前總統特朗普任內啟動，旨在應對來自中國的國家安全威脅。

中國外交部曾稱，「中國行動計劃」純屬政治操弄，敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止搞政治操弄，停止干擾破壞中美在科技、人文等領域的正常流合作，停止濫用司法力量滋擾打壓中國在美留學生和研究人員，切實保障在美中國公民的正當合法權益。

路透指出，撤控正值美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）計劃訪問中國之際。而此行或有助為美國總統拜登、中國國家主席習近平會面鋪路，讓外界對10月二十國集團（G20）峰會期間會面有所期待。

美媒：北京要脅拘留美國公民 報復華府起訴中國學者

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美角力】美媒：北京要脅拘留美國公民 報復華府起訴中國學者
2020/10/19
【中美角力】美媒：北京要脅拘留美國公民 報復華府起訴中國學者
神秘「C先生」願擔保 曾匿三藩市領館中國女研究員唐娟有望保釋
2020/08/28
神秘「C先生」願擔保 曾匿三藩市領館中國女研究員唐娟有望保釋
【中美角力】涉瞞軍方背景 訪美學者唐娟獲准保釋
2020/09/13
【中美角力】涉瞞軍方背景 訪美學者唐娟獲准保釋
【中美角力】美專家質疑中方用人脈　把解放軍科研人員安插美國
2020/07/28
【中美角力】美專家質疑中方用人脈　把解放軍科研人員安插美國
【中美角力】解放軍背景學者唐娟律師：中國公民在領事館求助非犯法
2020/07/28
【中美角力】解放軍背景學者唐娟律師：中國公民在領事館求助非犯法

你可能感興趣

【中美角力】美媒：北京要脅拘留美國公民 報復華府起訴中國學者
09:23 2020/10/19
【中美角力】美媒：北京要脅拘留美國公民 報復華府起訴中國學者
神秘「C先生」願擔保 曾匿三藩市領館中國女研究員唐娟有望保釋
19:36 2020/08/28
神秘「C先生」願擔保 曾匿三藩市領館中國女研究員唐娟有望保釋
【中美角力】涉瞞軍方背景 訪美學者唐娟獲准保釋
23:01 2020/09/13
【中美角力】涉瞞軍方背景 訪美學者唐娟獲准保釋
中美關係 簽證 外交 軍事 FBI 美國司法部 拜登 特朗普 政治 解放軍

上一篇文章

習近平任內首次考察西藏（多圖）

下一篇文章

【新冠肺炎】內地增22人染疫 廣東遼寧安徽有南京關聯感染者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

全球首套 中國時速600公里高速磁浮交通系統 青島亮相（有片）
全球首套 中國時速600公里高速磁浮交通系統 青島亮相（有片）
美副卿謝爾曼訪華晤王毅 中美各有何盤算？
美副卿謝爾曼訪華晤王毅 中美各有何盤算？
河南洪災33死8失蹤 多地暴雨持續 局部降雨量超1000毫米
河南洪災33死8失蹤 多地暴雨持續 局部降雨量超1000毫米
美國副國務卿舍曼訪中國為何選天津？外交部：兩原因
美國副國務卿舍曼訪中國為何選天津？外交部：兩原因
「中國版福特航母」建速超想像？003已安裝艦島（多圖，有片）
「中國版福特航母」建速超想像？003已安裝艦島（多圖，有片）
美這樣表態挺澳洲 卻被揭從中澳貿易緊張「受惠」（第二版）
美這樣表態挺澳洲 卻被揭從中澳貿易緊張「受惠」（第二版）