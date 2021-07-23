美擬撤銷對中國學者唐娟指控 曾稱涉瞞與解放軍關係

據路透報道，美國司法部周四（22日）提出，撤銷對中國女研究員唐娟的所有指控。

唐娟是加州大學戴維斯分校醫學院的訪問學者，去年7月因因涉嫌隱瞞解放軍背景，而被控簽證欺詐。

報道指出，在交給美國加州東區康院的一份文件中，檢察官表示正在申請撤回起訴書並取消審判，但沒交代原因。

陪審團原定周一開始審理此案。辯方周一在一份庭審摘要中主張，根據最近披露的證據，此項訴訟應駁回。最新證據來自美國聯邦調查局（FBI）分析人員的報告，質疑中國醫學專家若來自軍事院校或軍隊醫院，是否足以說明其簽證申請存在「軍隊服役」方面的問題。

涉瞞軍方背景 訪美學者唐娟獲准保釋

藏於中國駐三藩市總領館的研究員 被美方拘留

這宗案件是美國司法部「中國行動計劃」的一部分，由前總統特朗普任內啟動，旨在應對來自中國的國家安全威脅。

中國外交部曾稱，「中國行動計劃」純屬政治操弄，敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止搞政治操弄，停止干擾破壞中美在科技、人文等領域的正常流合作，停止濫用司法力量滋擾打壓中國在美留學生和研究人員，切實保障在美中國公民的正當合法權益。

路透指出，撤控正值美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）計劃訪問中國之際。而此行或有助為美國總統拜登、中國國家主席習近平會面鋪路，讓外界對10月二十國集團（G20）峰會期間會面有所期待。

美媒：北京要脅拘留美國公民 報復華府起訴中國學者

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁