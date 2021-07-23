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失去最後一個代言！LV宣布與吳亦凡解約 曾稱暫停合作惹議

社會熱點 15:01 2021/07/23

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在中國走紅的加拿大籍藝人吳亦凡身陷桃色醜聞，面對網紅都美竹的指控，吳發聲明澄清並提告對方。惟北京朝陽區公安局昨晚通報稱，調查後證實兩人確實曾有性關係。原先解約態度不明的路易威登（Louis Vuitton）今日表示，鑒於相關通報，終止與吳亦凡的合作關係。至此，吳亦凡的代言「清零」。

爆出桃色醜聞後，吳亦凡人氣暴跌，國內外多個品牌相繼解除與他代言合約。惟LV早前僅宣佈暫停合作關係，直到司法調查結果公布，引發熱議。據報，有內地網民寫信到LV法國總部詢問此事，得到的回答是「終止合作」。有內地網民質疑中國區LV僅指「暫停合作」，為何如此支持吳亦凡。

直到昨晚警方通報出爐後，LV今早在微博發文：「鑒於相關通報，路易威登宣布終止與吳亦凡先生之合作關係。」

警方證實吳亦凡曾「食」女網紅 但案中有案

吳亦凡代言幾乎全軍覆沒 LV表態暫停合作（第二版）

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據北京公安局朝陽分局昨晚通報，吳亦凡曾與都美竹發生性關係，並曾轉賬予都美竹網購。都美竹6月後來與女性好友商議，借與吳亦凡交往經過在網上炒作，提高知名度。網絡寫手徐某主動聯繫都美竹，共同策劃並由徐某撰寫微博文案。另一名男子劉某，在看到網絡炒作信息後，冒充當事人，詐騙涉事雙方。劉某已被刑拘。

至於吳亦凡被指控誘騙女性等相關行為，警方仍在調查。

吳亦凡形象插水內地商務合作全解約 他經濟損失或達這個數

「男神」吳亦凡捲桃色指控遭品牌割席 他這樣反擊

責任編輯：易燕丹

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