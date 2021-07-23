河南洪水將流向何方？這地區嚴陣以待

暴雨侵襲下，截至22日8時，河南省已有66座大中型水庫超汛限水位，全省逾300萬人受災。專家表示，河南洪水大部分將流入淮河流域，下游安徽省的防汛準備十分重要。此外，颱風煙花預計27日登陸安徽，當地加強防範應對。

安徽處淮河流域下游 防汛準備非常重要

連日來的暴雨讓河南遭受巨大損失。清華大學土木水利學院教授傅旭東分析，這次洪水災害非常稀有，專業上稱為超標準洪水。大部分洪水流入淮河流域，另有一小部分將流入長江支流。

清華大學水利水電工程系教授、首席研究員周建軍介紹，從相對位置來看，河南省位於淮河流域上游，安徽省位於淮河流域下游。同時，受地勢影響，從河南流入安徽的水流比較湍急，因此，安徽省的防汛準備非常重要。

據《安徽日報》報道，安徽省長王清憲21日主持召開省政府第148次常務會議，強調當前安徽省正值「七下八上」防汛關鍵期，災害防御工作絲毫不能放松。要加強台風、雷暴天氣、局地強降雨等防範，特別是強化城區防洪排澇隱患點排查整治，提前部署落實防範措施。要加強受災群眾幫扶救助，抓緊修復水毀設施。

會議指出，進一步完善應急指揮體系，健全災情、險情快速反應機制，強化部門聯動和區域協作，切實做好搶險救援和應急處置工作，全力保障人民群眾生命財產安全。

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公開資料顯示，位於安徽省阜陽市阜南縣的王家壩閘是淮河蒙窪行蓄洪區的主要控制工程。淮河特殊的地理條件，使得位於三河交界的王家壩閘具有極其重大的意義。據水文部門預測，淮河王家壩基本達到本次漲水過程最高水位，潁河阜陽閘上游水位不超過警戒水位。

另一方面，颱風煙花預計27日早晨由浙江進入安徽省宣城境內。安徽省應急管理廳發布台風預警，要求各地加強防範、做好應對，要防範皖南山區和大別山區的山洪、地質災害；防範城鄉積澇，關注新安江、沿江西南諸河、滁河等流域的汛情等。

責任編輯：尹航

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