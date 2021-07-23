  • 34°C
香港時間 : 2021723日 (五) 16:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鄭州雨災母女被困廢墟 母親遇難時仍保持托舉姿勢

社會熱點 16:12 2021/07/23

分享：

河南鄭州連日暴雨，導致鄭州下轄的縣級市滎陽爆發泥石流淹沒一處民宅。前日（21日）下午5時，救援人員從廢墟中救出一名約４個月大的女嬰。獲救時，女嬰已被埋了一天一夜。惟其母親不幸身亡，而她被找到時還保持著托舉的姿勢。

女嬰獲救 母親不幸身亡

根據現場拍攝的影片，女嬰被救出時哭聲宏亮。據報道，她嬰生命體徵平穩。

女嬰的母親則是在昨（22日）午被尋獲，但已身亡。另一名被埋鄰居也身亡。救援人員表示，母親被發現時還保持著托舉的姿勢。

北京青年報報道，救援隊隊長陳衛表示，獲救女嬰經醫生檢查，身體健康。他們判斷，可能是母親在房屋坍塌時，即時用雙手將女嬰托起，放到了相對安全的地方。

有參與救援的人稱，當隊員看到女嬰母親被從廢墟中抬出時，那一幕讓人難以接受。「第一救援隊的隊員告訴我，孩子媽媽被找到時，還保持著托舉的姿勢，她是在最緊急時刻，將孩子舉起，所以女嬰才能活下來。」

女嬰獲救

這則新聞登上微博熱搜，許多網友看了都心酸不已。有網友說，「突然淚如雨下，偉大的媽媽把生的希望給了孩子！」還有網友想告訴女嬰，「一定要記住：你有一個偉大的母親，她給了你兩次生命。」

鄭州一隧道抽走積水 被淹車輛露出堆積如山 場面驚人（有片）

鄭州地鐵為何會困在兩站中間？專家：應急管理有短板

河南鄭州1小時灌100多個西湖 1天怎能下了1年雨!?

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁 

鄭州市 河南省 微博 中國 經濟 暴雨

下一篇文章

失去最後一個代言！LV宣布與吳亦凡解約 曾稱暫停合作惹議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

警方證實吳亦凡曾「食」女網紅 但案中有案
警方證實吳亦凡曾「食」女網紅 但案中有案
鄭州地鐵水浸乘客死裡逃生 憶述多人缺氧 男士都讓女士先走
鄭州地鐵水浸乘客死裡逃生 憶述多人缺氧 男士都讓女士先走
鄭州一隧道抽走積水 被淹車輛露出堆積如山 場面驚人（有片）
鄭州一隧道抽走積水 被淹車輛露出堆積如山 場面驚人（有片）
河南鄭州1小時灌100多個西湖 1天怎能下了1年雨!?
河南鄭州1小時灌100多個西湖 1天怎能下了1年雨!?
鄭州康師傅倉庫水浸 萬計飲品沖出 民眾不顧洪災涉水瘋搶
鄭州康師傅倉庫水浸 萬計飲品沖出 民眾不顧洪災涉水瘋搶
【東京奧運】中國女排首戰告吹？土耳其隊7人隔離
【東京奧運】中國女排首戰告吹？土耳其隊7人隔離