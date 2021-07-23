鄭州雨災母女被困廢墟 母親遇難時仍保持托舉姿勢

河南鄭州連日暴雨，導致鄭州下轄的縣級市滎陽爆發泥石流淹沒一處民宅。前日（21日）下午5時，救援人員從廢墟中救出一名約４個月大的女嬰。獲救時，女嬰已被埋了一天一夜。惟其母親不幸身亡，而她被找到時還保持著托舉的姿勢。

女嬰獲救 母親不幸身亡

根據現場拍攝的影片，女嬰被救出時哭聲宏亮。據報道，她嬰生命體徵平穩。

女嬰的母親則是在昨（22日）午被尋獲，但已身亡。另一名被埋鄰居也身亡。救援人員表示，母親被發現時還保持著托舉的姿勢。

北京青年報報道，救援隊隊長陳衛表示，獲救女嬰經醫生檢查，身體健康。他們判斷，可能是母親在房屋坍塌時，即時用雙手將女嬰托起，放到了相對安全的地方。

有參與救援的人稱，當隊員看到女嬰母親被從廢墟中抬出時，那一幕讓人難以接受。「第一救援隊的隊員告訴我，孩子媽媽被找到時，還保持著托舉的姿勢，她是在最緊急時刻，將孩子舉起，所以女嬰才能活下來。」

▲ 女嬰獲救

這則新聞登上微博熱搜，許多網友看了都心酸不已。有網友說，「突然淚如雨下，偉大的媽媽把生的希望給了孩子！」還有網友想告訴女嬰，「一定要記住：你有一個偉大的母親，她給了你兩次生命。」

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責任編輯：李冰琪

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