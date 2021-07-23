【神州快訊】亮馬河燕莎橋至朝陽公園段通航

北京市亮馬河燕莎橋至朝陽公園段將正式通航，市民可乘船飽覽亮馬河國際風情水岸，夜遊可欣賞絢麗的燈光秀。7月21日，亮馬河燕莎碼頭3艘遊船相繼開始試運行。據介紹，該航綫以「悠遊朝陽-賞亮馬國際風情」為主題，打造了集遊船、碼頭、兩岸商業提升、主題燈光演繹等項目於一體的「文商旅+科技」綜合夜遊項目。

亮馬河航綫全長1.8公里，分為2段：第1段西起燕莎橋，東至安家樓橋，第2段為朝陽公園內北湖橋以西水域及環湖岸綫。遊船每年3月15日至11月15日運營，白天、夜間均有通船計劃。航綫全程約45分鐘，其中約15分鐘位於鉑宮閘室中。運營方專門打造了科技感十足的鉑宮閘室光影秀，以光影講述亮馬河的前世今生與大運河文化帶的深厚底蘊，為航綫注入文脈。

朝陽區國資委相關負責人介紹，乘船夜遊，將激活亮馬河沿綫潛在的商業價值，營造國際化消費空間。不僅能成為朝陽區提升「潮朝陽」生活品質和夜間經濟消費的新亮點、新場所，也將為市民提供又一社交、休閒、消費的城市會客廳。

此次通船項目，由專業文旅公司承擔航綫的設計、運營以及後期維護等工作。近年，北京市朝陽區實施水利生態、景觀綠化和夜景照明建設等工程，亮馬河已初步形成水綠交融、夜色柔美的景觀廊道。昔日的「龍須溝」變成京城靚麗的國際風情水岸，80萬平方米的景觀帶，成了網紅打卡地，也成為運河文化的重要旅遊體驗綫路。

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