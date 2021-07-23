住建部等8部門：重點整治房屋買賣 力爭3年實現市場秩序明顯好轉

內地加大整治樓市秩序。住建部網站今日公布，8部門決定，持續開展整治規範房地產市場秩序工作，重點整治房地產開發、房屋買賣等，並力爭用3年左右時間，實現房地產市場秩序明顯好轉。

昨日，副總理韓正指出，要高度重視房地產工作中的新情況新問題，強調堅持房住不炒定位，不把房地產作為短期刺激經濟的手段，全面落實穩地價、穩房價、穩預期的房地產長效機制，促進房地產市場平穩健康發展。

【中國樓市】住建部將對調控工作不力、房價上漲過快城市問責

據住建部網站，整治規範房地產市場秩序，是促進樓市平穩健康發展的重要舉措，事關人民群眾切身利益、經濟社會發展大局。而房地產領域違法違規行為仍時有發生，整治規範秩序還有不少薄弱環節，住建部、國家發改委、公安部、自然資源部、稅務總局、市場監管總局、銀保監會、國家網信辦決定，持續開展整治規範房地產市場秩序工作。

整治工作主要目標是，力爭用3年左右時間，實現房地產市場秩序明顯好轉。違法違規行為得到有效遏制，監管制度不斷健全，監管信息系統基本建立，部門齊抓共管工作格局逐步形成，群眾信訪投訴量顯著下降。

因城施策 重點整治4方面

當局又提到，整治工作要因城施策突出整治重點。房地產開發方面，整治重點包括企業違法違規開工建設，未按施工圖設計文件開發建設，未按合同約定如期交付，房屋滲漏、開裂、空鼓等質量問題突出，未按完整居住社區建設標準建設配套設施。

房屋買賣整治，重點包括發布虛假違法房地產廣告，發布虛假房源信息；捂盤惜售，囤積房源；挪用交易監管資金；套取或協助套取「經營貸」「消費貸」等非個人住房貸款用於購房；協助買家非法規避房屋交易稅費；違規收取預付款、「茶水費」等費用，變相漲價；利用不公平格式條款侵害消費者權益；捆綁銷售車位、儲藏室；捏造、散佈不實信息，擾亂市場秩序。

住房租賃方面，重點整治剋扣租金押金，採取暴力、威脅等手段強制驅趕租戶，違規開展住房租賃消費貸款業務，存在「高進低出」「長收短付」等高風險經營行為。至於物業服務，則重點整治超出合同約定或公示收費項目標準收取費用，擅自利用業主共有部分開展經營活動，侵佔、挪用業主共有部分經營收益。

加大懲處 包括停業釘牌

當局表示，要持續加大懲處力度，對違法違規的房地產開發企業、中介機構、住房租賃企業、物業服務企業、金融機構、網絡媒體及從業人員，採取警示約談、停業整頓、吊銷營業執照和資質資格證書等措施，並予以公開曝光。涉嫌犯罪則移交公安司法部門。對逾期不能償還債務、大規模延期交房、負面輿情較多等重大經營風險企業，實施重點監管。

同時，建立制度化常態化整治機制，加強組織領導，並強化監督評價考核，住建部每半年通報對各地工作進展情況，另正確引導社會輿情，公開曝光典型違法違規違紀案例，發揮警示震懾作用。

責任編輯：林佩怡

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