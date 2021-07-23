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【中美角力】東京奧運開幕前 日媒：北京冬奧後這天更關鍵

國情動向 16:00 2021/07/23

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【中美角力】東京奧運開幕前 日媒：北京冬奧後這天更關鍵

東京奧運在新冠疫情及日本10月大選、首相菅義偉尋求連任下舉行備受關注。但東京奧運開幕前，日本傳媒評論形容，全球體育與政治交集，焦點已轉移到明年北京冬奧。因為北京冬奧後，會迎來美國前總統尼克遜訪中國50周年紀念，中美屆時不管如何處理，都會受到注視，並會是中美關係新的分水嶺時刻。

北京冬奧預定2022年2月4日至20日舉行，而冬奧閉幕後1天即是尼克遜訪華50周年。尼克遜於1972年2月21日起歷史性訪問北京，與時任中國領導人毛澤東會面。美國當時與新中國尚未建交，尼克遜此行影響了往後數十年世界局勢。

《日經亞洲評論》文章稱，外交政策專家已在日曆上圈出了2022年2月21日。如果中美打算紀念一下這次改變二戰後國際秩序的峰會，那麽所有準備工作必須在北京冬奧前完成。而就算不舉行紀念活動，也會引人關注。

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北京冬奧正成為國際政治議題。美國等西方國家以新疆議題攻擊中國，美國國會提出「外交杯葛」北京冬奧，歐盟、英國等也有類似聲音。

美國密謀杯葛北京冬奧？這「首席盟友」成了攔路虎

駐日大使：東奧是宣講台 力推明年北京冬奧

回想2008年北京奧運，事前也因為當年西藏暴亂而受到西方國家政治化。但北京奧運開幕式還是匯聚了80多位外國領導人，包括時任美國總統小布殊、法國總統薩科齊、日本首相福田康夫等等。

日經文章稱，中國現正主動出擊。中共中央政治局委員兼中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，7月中與俄羅斯外長拉夫羅夫會面時，已爭取到俄羅斯總統普京出席北京冬奧開幕式，哪怕冬奧還有超過半年才開幕。

文章因此說：「俄羅斯在尼克遜訪華50周年之際，將自己最好的牌交給了中國。」中美當年破冰是為了聯手對抗蘇聯，半個世紀後，中國與俄羅斯正在走得更近。

王毅晤拉夫羅夫 俄方：支持北京冬奧

中俄為何經得起美國考驗？20年前已預見今天這些局面

文章分析稱，從外交角度看，中國希望在尼克遜訪華紀念日到來之際，穩定和美國的關係。只是雙邊關係並沒有改善跡象，中國繼續對美國不妥協，美國總統拜登也保持對華強硬。

文章表示，尼克遜訪華50年後，中美關係再一次面臨分水嶺；北京冬奧會成為美中關係未來，以及中國國際政治舞台地位的試金石。這考驗也涉及到中國及日本的關係，因為明年是中日兩國關係正常化50周年。

「假如有甚麼值得中方稍鬆一口氣的，那就是東京奧運在疫情下仍然舉行，否則如果東京奧運取消，針對北京冬奧的國際壓力就會增加。」

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責任編輯：連兆鋒

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