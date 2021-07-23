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中韓泡菜之爭 南韓宣布新中文譯名 以後這樣叫Kimchi

社會熱點 17:00 2021/07/23

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韓國泡菜（Kimchi）與四川泡菜（Paocai）的起源歸屬，去年一度惹起熱議，引發中韓網民激烈論戰，「泡菜」的譯名隨之成為爭論焦點。南韓當局近日宣布，正式將「韓國泡菜」的中文譯名統一改為「辛奇」，以免和四川泡菜混淆。

據《韓聯社》報道，南韓文化體育觀光部將韓國泡菜Kimchi的中文譯名，正式定為「辛奇」，相關修正案從周四（22日）開始實施。

報道稱，由於漢語中沒有Kim或Ki這樣的音節，無法準確音譯。南韓農林畜產食品部於2013年，對4,000多個漢語詞彙的發音分析，比對中國八種方言的讀法，並徵求南韓駐華使館專家的意見，提議將Kimchi翻譯成「辛奇」。

「辛奇」中選 易想起辛辣、新奇

「韓國泡菜」的中文譯名將統一改為「辛奇」

「辛奇」這個譯名從16個候選譯名中脫穎而出，不僅是因為它與韓語原文發音相似，更是能讓人聯想起辛辣、新奇的意涵，最終才被選定為合適的譯名。

南韓女KOL讚好「泡菜是韓國的」留言 涉辱華被中國公司解約

中國為泡菜制定國際標準 內媒這樣說引爆中韓「口水戰」

泡菜的譯名，在中韓兩地出現文化起源的爭議。中國四川泡菜去年獲得國際標凖化組織（ISO）的認證；而南韓農業部則聲明稱，韓國泡菜的國際標凖已在2001年獲聯合國通過。兩地網民就這道醃製食品發生口角，引發網絡論戰。

不過，早在2013年，南韓政府申請將「韓國泡菜」列為非物質文化遺產時，曾採用「辛奇」這個譯名，與中日泡菜作區分。但由於「辛奇」這個說法在中國的普及效果不理想，所以在2014年又改回為原名「韓國泡菜」。南韓當局宣布統一正式譯名為「辛奇」，冀避免和四川泡菜混淆。

責任編輯：易燕丹

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