鄭州暴雨致51死 京廣隧道水浸車頂（第二版）（有片）

受暴雨引發的洪澇和次生災害影響，河南省鄭州市截至周五12時有51人遇難，直接經濟損失655億元（約787億港元）。被洪水倒灌的京廣隧道排水工作仍在進行中，內媒指已知有2人死亡。

（第二版新增死亡及損失數據）

據鄭州市公布，截至23日12時，據初步統計，緊急轉移安置395,989人，農作物受災面積44,209.73公頃，直接經濟損失655億元，暴雨引發的洪澇和次生災害已致51人遇難。

當地恢复群众用电、用水、出行的同時，亦組織防疫队伍基层指导消杀和防疫。根据疫情监测，鄭州市传染病疫情总體平稳，暂未发现有疫情异常爆发。

大暴雨後，鄭州市京廣隧道被洪水倒灌，截至22日21時，京廣南路隧道積水水位已下降近2米，路面露出近70米。目前排水工作仍在進行中。內媒財新指，北路隧道車輛被淹情況最為嚴重，隧道口前有百餘輛車被困或被淹。報道並指，隧道積水已造成兩人死亡，死者是21日隧道排水時被打撈起。

報道還指，儘管鄭州雨勢已明顯緩和，但暴雨造成的積水、路面塌陷等問題仍十分嚴重。僅鄭州市中原區一區，就有84處不同程度的路面坍塌坑窪。鄭州市中原區市政養護中心說，上述坑窪有8、9成是因之前入地工程開挖後回填不實，一降暴雨，地下水量太大，水土流失，下面形成空洞，上面就會下陷。

另外，位於河南安陽的世界文化遺產殷墟景區露天遺址也受暴雨影響而進水，複製夯土層遭嚴重沖刷，景區部分房屋滲水。安陽殷墟景區已暫停對外開放，景區內工作人員透過為房頂覆蓋塑膠膜、建築物門口封堵沙袋等措施，確保殷墟文物安全。

殷墟是中國商代晚期的都城，也是中國歷史上第一個有文獻可考、並為甲骨文和考古發掘所證實的古代都城遺址，距今已有3300年歷史。2006年，殷墟被列為世界文化遺產。

鄭州雨災母女被困廢墟 母親遇難時仍保持托舉姿勢

河南洪水將流向何方？這地區嚴陣以待

鄭州滿地是水最缺卻是食水！買不到水被迫喝紅牛（多圖）

责任编辑：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道