「不吃這一套」 趙立堅：美沒資格從實力地位與中國打交道

中美關係緊張，在美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）周日（25日）訪華前，對於美方表示，將繼續從實力地位出發與中方對話，中國外交部發言人趙立堅今日（23日）稱，美方沒有資格說「從實力地位出發與中國打交道」，又稱「我們在安克雷奇不吃這一套，在天津更不會吃這一套」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）日前表示，希望通過此訪推進美利益與價值觀，負責任地管理雙邊關係，美將繼續從實力地位出發與中方對話，中美關係要有「護欄」，不會讓競爭升級為衝突。

▲ 中國外交部發言人趙立堅

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在北京，趙立堅指出，美方所謂以「競爭、合作、對抗」處理中美關係，實質是把中國定義為競爭對手，挑動對抗，遏制打壓中國發展。他批評，這做法沒分清中美關係主流和支流，不符合事實、兩國人民根本利益和時代潮流，是「零和思維」作祟。

他強調，美方一再揚言從實力地位出發與中方對話，反映美方的傲慢和霸道。惟中方指出，美方沒資格對中國說教或指手畫腳，沒有資格說「從實力地位出發與中國打交道」。

護欄不能由美單方定義

「我們在安克雷奇不吃這一套，在天津更不會吃這一套。」趙立堅表示，中方始終認為，中美關係應基於相互尊重和平等互利，而非一方受益。中美關係發展是要有護欄的，但護欄不能由美方單方面定義。美方停止干涉中國內政，停止污衊抹黑中國，停止損害中方利益，才是中美關係真正的護欄。

他稱，中方將在謝爾曼訪華期間，繼續闡明中方對發展中美關係的原則立場，堅定維護主權安全和發展利益。

另據趙立堅補充，這次謝爾曼在天津，與她主談的是中國外交部主管中美關係的副部長謝鋒。而美方多次提出也希望拜會中方領導人，中方考慮按慣例安排國務委員兼外長王毅，在謝鋒會談之後，在天津與謝爾曼會面。

此前外交部表示，謝爾曼將於7月25日至26日訪問天津，謝鋒將與她會談，之後王毅將會見謝爾曼。

責任編輯：林佩怡

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