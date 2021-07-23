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【東京奧運】羽毛球周六開打中日爭鋒 雙方齊佔9席

社會熱點 16:56 2021/07/23

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【東京奧運】羽毛球周六開打中日爭鋒 雙方齊佔9席

東京奧運開幕式後首日賽事，羽毛球小組賽周六（24日）開始舉行。羽毛球既是中國隊傳統強項，而在東京奧運羽毛球賽場上，東道主日本隊與中國一同拿到最多9席，令羽毛球大項的5面金牌爭奪戰頗具看點。

今屆東京奧運，中國隊在羽毛球男單、女單、女雙、混雙4個分項，均拿到滿額2個參賽名額，只有男雙拿到1個名額。周六首天羽毛球賽程上，中國隊女雙、混雙各有2場賽事。

疫情對今屆奧運羽毛球賽事也有影響。新華社稱，中日雖有「牌面優勢」，但疫情以來，世界羽聯勉強舉辦的幾站比賽，都未能湊齊全部強手。中國隊自去年3月全英賽後，再也沒有出國參賽。選手對彼此競技狀態捉摸不透，實力格局或有所變動，許多項目定會上演群雄逐鹿。

國羽本次出征東京的陣容中，只有諶龍一人有奧運經驗，即將三戰奧運的他也是全隊唯一衛冕冠軍。本屆奧運會男單賽場強手如林，中國隊要想奪牌壓力不小。

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6號種子諶龍在下半區，避開了奪冠大熱門日本選手桃田賢鬥、丹麥選手安賽龍。不過，諶龍小組出線後預計會在首輪淘汰賽，迎戰馬來西亞新銳李梓嘉。後者頗具黑馬潛質，曾在2020年全英賽中戰勝諶龍，今年全英賽則連克桃田等名將奪冠。如果進入八強，諶龍預計會對陣2號種子、中華台北的周天成；半決賽對手則可能是3號種子、來自丹麥的安東森，場場是硬仗。

另一名中國選手石宇奇進入「死亡」上半區，淘汰賽首輪估計將面對印尼選手喬納坦。如果順利晉級，他後續或會對戰安賽龍、桃田。

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除了男單，2016年里約奧運會上中國隊還收獲了男雙金牌。而在東京，男雙也有點「懸」，3號種子李俊慧/劉雨辰將只身作戰。不過他們簽運不錯，和日本組合嘉村健士/園田啟悟等分在一組，出線形勢比較明朗。

中國羽毛球協會主席張軍坦言，男單和男雙的衝金難度要大一些，而混雙、女單、女雙都很有衝金實力。

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混雙是中國隊奪金希望最大的項目，鄭思維/黃雅瓊和王懿律/黃東萍為頭兩號種子，在東京奧運周期表現搶眼，屢次會師決賽，是中國隊的「雙保險」。不過後者與馬來西亞的陳炳順/吳柳瑩、中國香港的鄧俊文/謝影雪等強手同組，從小組賽起就要繃緊神經。

女單賽場百花齊放，中國隊陳雨菲、中華台北的戴資穎、日本的奧原希望、印度的辛杜等都有奪冠實力。頭號種子陳雨菲和隊友何冰嬌同分在上半區，陳雨菲淘汰賽首輪輪空，次輪對手可能是韓國新秀安洗瑩；何冰嬌小組出線後預計將迎戰美國選手張蓓雯，後續想與陳雨菲會師半決賽則需要戰勝3號種子奧原希望。

女雙方面，2號種子陳清晨/賈一凡將和杜玥/李茵暉並肩作戰。而日本隊對女雙寄予厚望，福島由紀/廣田彩花、松本麻佑/永原和可那兩對組合實力雄厚。此外，韓國選手李紹希/申昇瓚、金昭映/孔熙容等也具備較強實力。

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責任編輯：連兆鋒

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