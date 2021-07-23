彭博：中國考慮要求校外培訓機構 轉為非營利

彭博引述知情人士透露，中國正考慮要求提供學校課程輔導的機構，轉型為非營利組織。有關限制措施，或嚴重衝擊規模達千億美元的中國教育科技行業。另內地流傳文件規定，學科類培訓機構一律不得上市融資。相關教育股集體大跌。

彭博報道指出，根據目前正在考慮的規定，這些平台可能不再能獲准籌集資金或上市。其中一名知情人士表示，上市公司或不再被允許投資，或收購教授學校科目的教育公司，而外國資本也將禁止進入該行業。

知情人士稱，地方監管機構將不再批准，提供義務教育科目課外輔導的新教育機構，並要求對現有線上平台加強監管。此外，假期和周末學校科目課外輔導，還將被禁止。

財新：「雙減」文件落地

另外，內地財新網指，針對教培行業監管的「雙減」文件（中辦發{2021}40號文件）已正式落地。包括北京在內的多地市級地方教育部門工作人員均確認，已收到相關文件，正據此開展監管工作。

據內地流傳有關文件，提出各地不再審批新的面向義務教育階段的學科類校外培訓機構，現有機構統一登記為非營利性機構； 學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作；上市公司不得通過股票市場，融資投資學科類培訓機構；不得通過發行股份或支付現金等方式購買學科類培訓機構資產。 外資不得通過兼併收購、受託經營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式，控股或參股學科類培訓機構。

培訓時間方面，文件要求，校外培訓機構不得佔用國家法定節假日、休息日及寒暑假期，組織學科類培訓；培訓時間不得超過晚上9時。

今年5月，國家主席習近平主持的中央全面深化改革委員會會議，審議通過了《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》。此後國家層面、地方接連出招，嚴格監管校外培訓市場。

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彭博引述中國教育部一名發言人表示，相關政策仍在制定中，拒絕提供更多細節。高途、新東方、作業幫、猿輔導、好未來未有回應。

此前外電報道，中國正研擬更嚴格限制課外輔導行業，以減輕學生壓力，並降低家庭生活成本，來提升生育率。

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責任編輯：林佩怡

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